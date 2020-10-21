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Рубрика: Власть

По рублю за минуту

Власти приволжской столицы намерены открыть в городе сеть платных парковок
Текст: Михаил Баранов (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 238(8292)
Бесплатно поставить свой автомобиль возле тротуара, чтобы на несколько минут забежать в магазин, какую-нибудь контору или иное заведение, нижегородцам вскоре станет очень затруднительно. Как сообщает официальный сайт городской администрации, сеть платных парковок в Нижнем Новгороде заработает в тестовом режиме до конца 2020 года.
Фото: Юрий Кудряшов Фото: Юрий Кудряшов
Фото: Юрий Кудряшов

Всего в приволжской столице планируется создать до 7,4 тысячи парковочных мест по 119 адресам, но не все они заработают сразу. На первом этапе реализации проекта предполагается открыть платные паркинги по 16 адресам (смотрите инфографику). Причем поначалу, пока парковки будут работать в тестовом режиме, взимание платы с автомобилистов не предусмотрено. По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Герасименко, создание единого парковочного пространства позволит увеличить пропускную способность дорог - в центре города они узкие, и бывает, что из-за припаркованных автомобилей не может проехать по городскому кольцу трамвай, а скорая помощь - завернуть с улицы во двор. Кроме того, это снизит нагрузку на уличную сеть путем сокращения потоков личного транспорта и в итоге позволит улучшить экологическую обстановку в городе.

Фото: iStock
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- Уже сейчас дорожники ведут подготовительные работы: наносят разметку, устанавливают специальные знаки, паркоматы и дорожные камеры, - говорит Александр Герасименко. - Но пока не будет принят весь комплекс работ в полном объеме, мы не дадим отмашку на запуск проекта. Доход от парковок планируем направлять на благоустройство, содержание дорожной сети и дворовых территорий.

Инициатива мэрии вызвала бурное обсуждение среди горожан: кто-то воспринял новость с удовлетворением, кто-то - с недовольством. Например, руководитель исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин считает, что проект сырой.

- Решение вызывает большое количество вопросов, поэтому предлагаем мэрии Нижнего Новгорода доработать все необходимые регламенты до введения платных парковок, - говорит он. - Отметим, что по ФЗ-443 полная информация о парковках должна появиться не позднее чем за 30 дней до введения оплаты.

В частности, неясно, где можно будет парковать авто не только за деньги, но и бесплатно, появятся ли в городе перехватывающие парковки, предусмотрена ли поминутная тарификация. Кстати, что касается стоимости парковки, то она уже определена: 60 рублей за час.

Мнение

Владимир Мухин, автомобилист:

- Бесплатно припарковать машину в центре города, чтобы забежать, например, в отделение банка, и раньше было очень проблематично. А с реализацией проекта это станет совсем невозможно. Нововведение просто заталкивает людей в общественный транспорт, что выглядит в сегодняшней ситуации, мягко говоря, очень странно. Именно сейчас было бы логично дать возможность людям как можно больше передвигаться по городу в личных авто.

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