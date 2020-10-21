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21.10.2020 17:10
Рубрика: Власть

На развитие сельских территорий Ульяновской области направят 10 миллиардов

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
20 октября в селе Октябрьское Радищевского района ульяновский губернатор Сергей Морозов провел первое заседание рабочей группы по формированию новой региональной программы.
Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Правительство Ульяновской области

"Для Ульяновской области улучшение сельских территорий является стратегически важным. Сегодня в регионе сформирован единый механизм по инфраструктурному и социальному развитию этого направления. Уже не один год мы участвуем в реализации тематических госпрограмм, с 2020 года работаем с направлением "Комплексное развитие сельских территорий", что позволило нам существенно улучшить условия проживания в этой местности. В частности, построены и отремонтированы дороги, водопроводы, газопроводы, введено в эксплуатацию жилье для молодых специалистов, созданы народные парки и реализованы проекты в рамках поддержки местных инициатив", - заключил глава региона.

Фото: Правительство Ульяновской области
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Новая региональная программа будет направлена на синхронизацию действующих мероприятий национальных проектов и программ, реализуемых на территории Ульяновской области. "Такой подход будет обеспечивать комплексность решения вопросов населения по созданию комфортных условий проживания на селе. Мы переформатируем работу Агентства по развитию сельских территорий. Координацию будет осуществлять проектный офис, куда войдут представители общественных институтов, регионального отделения Всероссийского народного фронта, органов исполнительной власти и председатели комитетов ЗСО, старосты. Основная задача, которая перед нами стоит - вовлечение населения в принятие решений о реализации каждого проекта на сельских территориях",- сказал зампредседателя регионального правительства - министр АПК и развития сельских территорий Михаил Семенкин.

Фото: Правительство Ульяновской области
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Региональная программа "Комплексное развитие сельских территорий" будет представлять собой основные направления совместной работы со всеми ведомствами правительства региона и объединит в себе четыре ключевых направления. Первое - аналитическое, нормативное и методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий. Второе - создание и развитие инфраструктуры на селе. Третье - организация условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения. Оно будет включать в себя мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности и повышению уровня благоустройства домовладений. Четвертым станет развитие рынка труда - кадрового потенциала на сельских территориях. Это направление предусматривает поддержку сельхозпроизводителей с компенсацией до 90% затрат на обучение и переобучение специалистов, а также на привлечение студентов вузов и ссузов для прохождения практики на своем предприятии.

"Комплексная программа развития сельских территорий позволит консолидировать усилия всех уровней власти, министерств, депутатов по созданию комфортной среды и благоприятных условий для жителей, для экономики на селе. Один из примеров - село Троицкий Сунгур в Новоспасском районе, где большая часть работ была выполнена именно по программе развития сельских территорий параллельно с другими региональными программами. Благодаря этому построен стадион, внутрипоселковые дороги, проведена модернизация здравоохранения и образования. Наш опыт показывает, что для внедрения этой эффективной практики необходимо четко представлять первоочередные задачи, а это возможно только при взаимодействии населения и депутатов, через формирование наказов и народных инициатив", - прокомментировал член фракции "Единая Россия" в областном Заксобрании Николай Мясников.

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