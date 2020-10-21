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21.10.2020 16:53
Рубрика: Общество

На "Руссоли" обеспечили безопасный режим работы в условиях пандемии

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Крупнейший производитель соли в России обеспечил для сотрудников безопасный режим работы в условиях распространения коронавируса. На предприятиях компании "Руссоль" выполняются все предписания Роспотребнадзора. Производство и добыча соли ведутся посменно с соблюдением температурного и масочного режима, большинство сотрудников оренбургского офиса компании перешли на удаленный график.
Фото: Пресс-служба компании "Руссоль" Фото: Пресс-служба компании "Руссоль"
Фото: Пресс-служба компании "Руссоль"

Как сообщили в пресс-службе компании, здоровью людей здесь уделяют особое внимание. На входе налажен ежедневный термометрический контроль, проводится обработка рук кожным антисептиком при помощи бесконтактного санитайзера и дозаторов. При первых признаках заболевания сотрудники отправляются на больничный.

Не менее 20 процентов персонала центрального офиса в начале октября прошли тестирование на Сovid-19 на рабочем месте. Составлены графики выхода работников отделения в Оренбурге для неотложных служебно-производственных мероприятий с минимальным временем нахождения в офисе. Физические контакты между коллективами отделов и подразделений сведены к минимуму. Сотрудники, переведенные на домашний режим, с помощью компьютера имеют доступ к удаленному рабочему месту и обеспечены связью - за каждым работником закреплены служебные номера телефона. Отменены командировки за границу, деловые поездки по России ограничены.

Фото: Пресс-служба ООО "Руссоль"
Крупнейший производитель соли в РФ нарастил экспорт на 32%

Для организации непрерывности производства, снабжения и сбыта продукции в период пандемии в компании создан оперативный штаб. Добыча и производство соли на всех подразделениях предприятия - в Оренбургской, Астраханской и Иркутской областях - ведутся посменно с соблюдением всех мер противоэпидемической безопасности, стабильно работает Новомосковский завод по переработке соли в Тульской области.

- Наша компания - ведущий производитель соли в стране, мы производим стратегически важный продукт, поэтому приостановка производства и отгрузке соли для нас крайняя мера, - заявил директор предприятия Сергей Черный. - Рост потребления российской соли в стране растет, в том числе за счет сокращения импортной продукции на рынке. Также за первые девять месяцев этого года на 32 процентов больше мы отправили соли на экспорт. С начала пандемии мы выстроили четкий режим работы, соблюдая меры безопасности в условиях распространения коронавируса, и обеспечили непрерывное производство.

Справка "РГ"

Компания "Руссоль" - крупнейший производитель соли в РФ, объединяет три основных месторождения соли в стране: Илецкое, Баскунчакское и Усолье-Сибирское.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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