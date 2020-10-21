- Здоровье населения всегда было в центре внимания властей республики, но ситуация, с которой столкнулся в этом году весь мир, заставила нас искать новые решения и подходы, - говорит министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин. - Пандемия стала и вызовом, и стимулом для развития. Так, уфимская инфекционная больница N 4 уже давно нуждалась в дополнительном корпусе. Сложившаяся ситуация дала толчок для ускоренного решения. В итоге родился проект нового клинико-диагностического инфекционного центра.
И что важно, завершили стройку в рекордные сроки - всего за 55 дней.
Комплекс из быстровозводимых модульных конструкций общей площадью 16 тысяч квадратных метров с сотней боксированных палат - 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций - помог разгрузить другие больницы в самый пик распространения опасной инфекции. А сегодня, оснащенный самым современным оборудованием, республиканский инфекционный центр принял на себя основную массу пациентов с новой коронавирусной инфекцией и диагностированной пневмонией, число которых в регионе, как и в целом по стране, к сожалению, растет.
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что будет построен еще один ковид-госпиталь. Уже имеющийся ковид-госпиталь планируется использовать как многопрофильный стационар, чтобы оказывать помощь не только взрослому, но и детскому населению. То есть здесь будет предусмотрено отделение для пациентов до 18 лет и для будущих мам. Кроме того, предложено добавить новые профили: хирургию, травматологию, нейрохирургию и неврологию. Кстати, Республика Башкортостан стала одним из первых регионов, заготовивших антиковидную плазму.
Строительство госпиталя в Стерлитамаке позволит разгрузить перепрофилированные в инфекционные медицинские учреждения, то есть вернуть их к обычной работе. В основу нового центра ляжет проект первого ковид-госпиталя, но несколько модернизированный. В нем также будут хирургическое и детское отделения с самым современным оборудованием. Предварительно срок сдачи объекта - 15 декабря 2020 года. Важно, что даже после пандемии жители республики смогут получать квалифицированную помощь в современных госпиталях, оборудованных по последнему слову техники.
Но не забывают в республике и о задачах, поставленных в Национальном проекте "Здравоохранение". Летом был открыт новый девятиэтажный хирургический корпус Республиканского клинического онкодиспансера. Это важно, ведь смертность от онкологических заболеваний в республике по-прежнему занимает второе место после сердечно-сосудистой патологии, а от своевременно поставленного диагноза во многом зависит результат лечения.
- Нам было важно запустить новый онкологический корпус с современным диагностическим оборудованием, которое позволит оказывать медицинскую помощь на высочайшем уровне, - говорит Максим Забелин. - А современные средства коммуникации, в том числе телемедицина, помогут нашим врачам эффективнее выполнять самые сложные операции.
В республике планируется создать 13 амбулаторных онкоцентров, кроме того, в 2020 году начнется подготовка фундамента Центра детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы (РДКБ). Потребность в них назрела давно, ведь в Башкирии на учете стоят более 800 детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, но пока в РДКБ для них действуют только 45 коек.
Кроме того, в республике активно идет строительство поликлиник, реконструкция имеющихся зданий, но не забывают и о жителях сел. В этом году запланировано приобретение 95 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. 70 уже устанавливаются. Цель - сделать медицинские услуги более доступными для тех, кто живет в отдаленных населенных пунктах.
В этом году продолжена акция "Поезд здоровья", врачебные бригады за два месяца осмотрели более 19 тысяч человек и выявили 523 заболевания, в том числе 57 случаев злокачественных новообразований, 68 - сахарного диабета и 15 - туберкулеза.
К осени в Уфе начали работу мобильные пункты вакцинации против гриппа, в специальных автобусах каждый житель республики, предъявив паспорт и пройдя осмотр врача, может бесплатно сделать прививку. Такая форма вакцинации удобна для населения и достаточно безопасна.
Пандемия дала дополнительный стимул для развития санавиации, что особенно важно для сельчан. Теперь благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в распоряжении врачей есть вертолет "Ансат", и медики могут значительно выиграть время и увеличить шансы на спасение человека. Он оборудован медицинским модулем, который позволяет не только перевозить пациента, но и следить за его состоянием, поддерживать жизненно важные функции организма и даже проводить интенсивную терапию. Здесь есть система искусственной вентиляции легких, аппарат ИВЛ и теле-ЭКГ, расшифровывающая кардиограмму в реальном времени. Для перевозки новорожденных вертолет также дополняют кувезом.
Первым эвакуированным на вертолете "Ансат" пациентом стала женщина со сложной почечной патологий единственной почки, отягощенной множеством тяжелых сопутствующих заболеваний. Пациентку доставили из Янаула в Уфу всего за 55 минут. На автомобиле это заняло бы более четырех часов. Врачи санавиации спасли жизнь и новорожденному из Баймака, который был в крайне тяжелом состоянии. Ребенка эвакуировали в Уфу за полтора часа. Дорога на "скорой" заняла бы в четыре-пять раз больше времени.
Для санавиации в Уфе построили две специальные посадочные площадки возле клиники БГМУ и на территории Республиканского клинического перинатального центра. Третья скоро появится у ожогового центра столицы - городской клинической больницы N 18. Построить такие площадки запланировано в восьми городах и селах республики.
Конечно, главная задача сегодня - не допустить быстрого распространения коронавирусной инфекции. В республике предпринимают для этого все необходимые меры, но и не забывают о том, что другие болезни никуда не исчезают. Врачи даже в период пандемии внедряют новые практики. К примеру, республиканские кардиохирурги в августе провели операцию 63-летнему пациенту с ишемической болезнью сердца без его остановки - без искусственного кровообращения и манипуляций на аорте. Такая методика снижает риски осложнений и позволяет пациенту быстрее восстановиться. Это была первая практика для республики и одна из первых в России.