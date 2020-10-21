2020 год стал настоящим испытанием на прочность для системы здравоохранения страны в целом, и региональных - в частности.

- Здоровье населения всегда было в центре внимания властей республики, но ситуация, с которой столкнулся в этом году весь мир, заставила нас искать новые решения и подходы, - говорит министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин. - Пандемия стала и вызовом, и стимулом для развития. Так, уфимская инфекционная больница N 4 уже давно нуждалась в дополнительном корпусе. Сложившаяся ситуация дала толчок для ускоренного решения. В итоге родился проект нового клинико-диагностического инфекционного центра.

И что важно, завершили стройку в рекордные сроки - всего за 55 дней.

Комплекс из быстровозводимых модульных конструкций общей площадью 16 тысяч квадратных метров с сотней боксированных палат - 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций - помог разгрузить другие больницы в самый пик распространения опасной инфекции. А сегодня, оснащенный самым современным оборудованием, республиканский инфекционный центр принял на себя основную массу пациентов с новой коронавирусной инфекцией и диагностированной пневмонией, число которых в регионе, как и в целом по стране, к сожалению, растет.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что будет построен еще один ковид-госпиталь. Уже имеющийся ковид-госпиталь планируется использовать как многопрофильный стационар, чтобы оказывать помощь не только взрослому, но и детскому населению. То есть здесь будет предусмотрено отделение для пациентов до 18 лет и для будущих мам. Кроме того, предложено добавить новые профили: хирургию, травматологию, нейрохирургию и неврологию. Кстати, Республика Башкортостан стала одним из первых регионов, заготовивших антиковидную плазму.

Ситуация, с которой столкнулся в этом году весь мир, заставила региональные власти искать новые решения и подходы

Строительство госпиталя в Стерлитамаке позволит разгрузить перепрофилированные в инфекционные медицинские учреждения, то есть вернуть их к обычной работе. В основу нового центра ляжет проект первого ковид-госпиталя, но несколько модернизированный. В нем также будут хирургическое и детское отделения с самым современным оборудованием. Предварительно срок сдачи объекта - 15 декабря 2020 года. Важно, что даже после пандемии жители республики смогут получать квалифицированную помощь в современных госпиталях, оборудованных по последнему слову техники.

Но не забывают в республике и о задачах, поставленных в Национальном проекте "Здравоохранение". Летом был открыт новый девятиэтажный хирургический корпус Республиканского клинического онкодиспансера. Это важно, ведь смертность от онкологических заболеваний в республике по-прежнему занимает второе место после сердечно-сосудистой патологии, а от своевременно поставленного диагноза во многом зависит результат лечения.

Республиканские кардиохирурги впервые провели операцию пациенту с ишемической болезнью сердца без его остановки, искусственного кровообращения и манипуляций на аорте

- Нам было важно запустить новый онкологический корпус с современным диагностическим оборудованием, которое позволит оказывать медицинскую помощь на высочайшем уровне, - говорит Максим Забелин. - А современные средства коммуникации, в том числе телемедицина, помогут нашим врачам эффективнее выполнять самые сложные операции.

В республике планируется создать 13 амбулаторных онкоцентров, кроме того, в 2020 году начнется подготовка фундамента Центра детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы (РДКБ). Потребность в них назрела давно, ведь в Башкирии на учете стоят более 800 детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, но пока в РДКБ для них действуют только 45 коек.

Кроме того, в республике активно идет строительство поликлиник, реконструкция имеющихся зданий, но не забывают и о жителях сел. В этом году запланировано приобретение 95 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. 70 уже устанавливаются. Цель - сделать медицинские услуги более доступными для тех, кто живет в отдаленных населенных пунктах.

В этом году продолжена акция "Поезд здоровья", врачебные бригады за два месяца осмотрели более 19 тысяч человек и выявили 523 заболевания, в том числе 57 случаев злокачественных новообразований, 68 - сахарного диабета и 15 - туберкулеза.

К осени в Уфе начали работу мобильные пункты вакцинации против гриппа, в специальных автобусах каждый житель республики, предъявив паспорт и пройдя осмотр врача, может бесплатно сделать прививку. Такая форма вакцинации удобна для населения и достаточно безопасна.

Пандемия дала дополнительный стимул для развития санавиации, что особенно важно для сельчан. Теперь благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в распоряжении врачей есть вертолет "Ансат", и медики могут значительно выиграть время и увеличить шансы на спасение человека. Он оборудован медицинским модулем, который позволяет не только перевозить пациента, но и следить за его состоянием, поддерживать жизненно важные функции организма и даже проводить интенсивную терапию. Здесь есть система искусственной вентиляции легких, аппарат ИВЛ и теле-ЭКГ, расшифровывающая кардиограмму в реальном времени. Для перевозки новорожденных вертолет также дополняют кувезом.

В Башкортостане планируют создать 13 амбулаторных онкоцентров, начнется подготовка фундамента Центра детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы

Первым эвакуированным на вертолете "Ансат" пациентом стала женщина со сложной почечной патологий единственной почки, отягощенной множеством тяжелых сопутствующих заболеваний. Пациентку доставили из Янаула в Уфу всего за 55 минут. На автомобиле это заняло бы более четырех часов. Врачи санавиации спасли жизнь и новорожденному из Баймака, который был в крайне тяжелом состоянии. Ребенка эвакуировали в Уфу за полтора часа. Дорога на "скорой" заняла бы в четыре-пять раз больше времени.

Для санавиации в Уфе построили две специальные посадочные площадки возле клиники БГМУ и на территории Республиканского клинического перинатального центра. Третья скоро появится у ожогового центра столицы - городской клинической больницы N 18. Построить такие площадки запланировано в восьми городах и селах республики.

Конечно, главная задача сегодня - не допустить быстрого распространения коронавирусной инфекции. В республике предпринимают для этого все необходимые меры, но и не забывают о том, что другие болезни никуда не исчезают. Врачи даже в период пандемии внедряют новые практики. К примеру, республиканские кардиохирурги в августе провели операцию 63-летнему пациенту с ишемической болезнью сердца без его остановки - без искусственного кровообращения и манипуляций на аорте. Такая методика снижает риски осложнений и позволяет пациенту быстрее восстановиться. Это была первая практика для республики и одна из первых в России.