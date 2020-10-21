Приборы учета воды, или, проще говоря, счетчики, сегодня установлены почти в каждой квартире. Но не все пермяки знают, как правильно ими пользоваться, когда следует поверять.

Это на руку мошенникам, разработавшим несколько схем обмана. Недобросовестные предприниматели раскладывают по почтовым ящикам объявления, внешне напоминающие официальные квитанции. Затем убеждают горожан оплатить поверку счетчиков по цене гораздо выше рыночной или купить новое дорогостоящее оборудование.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, следует помнить, что настоящие сотрудники "Новогор-Прикамья" посещают квартиры либо по заявке клиента, либо заранее предупредив о своем визите.

Многие пермяки до сих пор не знают, как можно установить индивидуальные приборы учета (ИПУ). На самом деле все просто: их можно поставить либо самостоятельно, либо с помощью специалиста. Подать заявку в подрядную организацию "Новогора" можно по электронной почте info@novogor.perm.ru.

После этого для введения ИПУ в эксплуатацию его надо опломбировать, что является обязательной процедурой. Это необходимо, чтобы поставщик воды начал принимать данные потребителя к расчетам. Кроме того, наличие пломбы подтверждает, что не было вмешательства в работу прибора.

Пломбы ставят, когда монтируется новый счетчик или старый после ремонта, а также если при поверке прибора его снимали и устанавливали обратно, повредили старую пломбу в ходе ремонта труб или ликвидации аварии. Чтобы установить пломбу, нужно подать заявку в организацию, которая оказывает услугу поставки воды, то есть в ту организацию, которой вы платите за услуги водоснабжения и водоотведения. Если это "Новогор-Прикамье", процедуру опломбирования проводят представители компании. Если это УК или ТСЖ, то их исполнители.

После установки пломбы обе стороны (собственник и исполнитель) подписывают акт. По словам специалистов коммунального оператора, в связи с длительным режимом ограничительных мер и значительным количеством заявок, накопившихся за четырехмесячный период, опломбирование теперь может проводиться с задержкой.

В сложившейся ситуации до составления акта о вводе в эксплуатацию "Новогор-Прикамье" принимает к расчетам показания установленных приборов учета. Для этого на электронный адрес pismo@novogor.perm.ru надо направить скан-копию или фотографию паспорта на установленный прибор учета (все листы), показания ИПУ на момент его установки (можно отправить фото прибора), текущие показания (или фото) прибора.

Перед выходом контролер позвонит клиенту по указанному в заявке телефону для согласования даты и времени опломбирования.

Важно отметить, что при установке новых счетчиков, а также после их ремонта или поверки опломбирование делают бесплатно. Но если пломба была нарушена по вине пользователей, то услуги специалиста придется оплатить. Например, выезд контролера "Новогор-Прикамье" стоит 700 рублей.

Узнать дату очередной поверки своего счетчика можно в паспорте ИПУ или акте предыдущей поверки.

"Новогор" напоминает, что сроки поверки ИПУ указаны в квитанции. Отследить актуальный срок можно также в личном кабинете на официальном сайте компании.

Кстати, данные счетчиков можно передать и дистанционно, не выходя из дома. Это можно сделать в личном кабинете или на сайте без регистрации, а также через голосового приемщика показаний по телефону 201-78-88 (круглосуточно). Есть общее правило: везде данные принимаются с 1 по 25 число каждого месяца. Если вы забыли передать показания счетчика, начисление в течение трех месяцев будет производиться по среднемесячным показателям потребления.

Ради удобства клиентов "Новогор-Прикамье" внедрило оплату счетов без комиссии в личном кабинете на сайте компании - novogor.perm.ru. Также плату принимают в кассах офисов "Новогор-Прикамье" на улице Фрезеровщиков, 50, Революции, 21а (наличными или банковской картой), на улице Плановой, 3 / 4, и Автозаводской, 9а (банковской картой).

Чем удобен личный кабинет для абонента? В личном кабинете можно узнать о начислениях, передать показания, произвести оплату без комиссии. Получить пароль от личного кабинета можно, пройдя регистрацию онлайн. Если вы не пользуетесь интернет-технологиями, обратитесь за помощью к молодым родственникам. Пусть они научат вас.

Помните, что оплачивать счета в личном кабинете быстрее и безопаснее!

На заметку

Абоненты - физические лица могут задать вопросы также по электронной почте pismo@novogor.perm.ru.

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