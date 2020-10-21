Филиал "ПМУ" холдинга "Уралхим" подвел промежуточные итоги профилактики распространения COVID-19 на предприятии.

Закупки средств индивидуальной защиты и финансирование других мер профилактики продолжаются. На это направлено уже более 22 миллионов рублей.

Филиал "ПМУ" - предприятие с непрерывным производственным циклом, поэтому персонал не прекращал трудиться в штатном режиме даже в нерабочие дни. Для сохранения здоровья работников дополнительно закуплено более 215 тысяч масок и респираторов, свыше 78 тысяч пар перчаток, 145 контактных и бесконтактных термометров, две тысячи литров дезсредств для обработки рук из диспенсеров и две тысячи индивидуальных тюбиков со спиртсодержащим гелем.

В подразделениях установлены 53 облучателя-рециркулятора закрытого типа, улучшена вентиляция помещений. В филиале "ПМУ" обязательно соблюдение дистанции в 1,5 метра. В связи с этим увеличено число корпоративных автобусов. Между рейсами салоны транспортных средств дезинфицируются.

На проходной ведется контроль состояния здоровья сотрудников: установлены стойки автоматического измерения температуры. В течение смены самочувствие персонала контролируется несколько раз.

Прямая речь

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "УРАЛХИМ" в городе Перми:

- С марта на заводе действует оперативный штаб. Мы каждую неделю точечно корректируем мероприятия, чтобы ситуация всегда оставалась под контролем. Эта работа будет продолжаться столько, сколько нужно.