Театр-студия "Грань" открыла 50-й сезон постановкой пьесы Шварца "Дракон"

Новости

Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусом 15:35
Мать погибшего рэпера Энди Картрайта попросила отдать ей внука 15:33
Путин призвал обеспечить занятость и доходы граждан в пандемию 15:22
Вышел трейлер российского сериала про слепоглухого супергероя 15:15
ФСБ задержала напавших в 1999 году на Дагестан террористов 15:03
Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций COVID-19 14:56
Художественный руководитель МДТ Лев Додин заболел коронавирусом 14:52
В Грузии вооруженный мужчина захватил заложников в банке 14:45
В Кремле пояснили ситуацию с отправленными в США аппаратами ИВЛ 14:45
Анна Кузнецова: Неорганизованный отдых привел к гибели 885 детей 14:41
Вышел трейлер десктоп-ситкома с Гариком Харламовым "Зона комфорта" 14:41
На Кубани нашли редкую рукопись писателя Даниила Андреева 14:37
Лавров обсудил ситуацию в Карабахе с главами МИД Армении и Азербайджана 14:28
Сочи с начала года посетили более 4,6 миллиона туристов 14:20
Актриса Ольга Дроздова опровергла сообщения о своей госпитализации 14:16
На МКАД начали ловить "обочечников" 14:10
Режиссер Вадим Дубровицкий госпитализирован в Москве с травмой головы 14:10
В Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-34 14:07
В Кремле призвали смотреть на официальные данные по "Буревестнику" 14:07
Чубайс отшутился по поводу своего назначения в Арктику 14:00
К декабрю объемы производства вакцины "Спутник-V" составят 5-6 млн доз в месяц 13:58
Серия фильмов "Форсаж" закрывается 13:51
В Коми школьный автобус столкнулся с грузовиком 13:50
В Кремле заявили о рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона 13:45
Инфекционист: Пока рано говорить о сроках выхода на плато по COVID-19 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
21.10.2020 15:05
Рубрика: Культура

Три головы современности

Театр-студия "Грань" открыла 50-й сезон постановкой пьесы Шварца "Дракон"
Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 238(8292)
В черно-белых тонах, почти дословно, для убедительности "сдобренная" еще отсылками к Бродскому, Чехову, Шекспиру и библейским историям (это на внимательного зрителя). Сказка для взрослых, которую Евгений Шварц писал в блокадном Ленинграде и которую потом еще долго держали под сукном, усматривая намеки на власть, ожила на подмостках "Грани". В постановке худрука театра Дениса Бокурадзе она оказалась вновь современной, даже и без экивоков на политику.
В период пандемии старая сказка прозвучала особенно актуально. Фото: Пресс-служба театра-студии "Грань" В период пандемии старая сказка прозвучала особенно актуально. Фото: Пресс-служба театра-студии "Грань"
В период пандемии старая сказка прозвучала особенно актуально. Фото: Пресс-служба театра-студии "Грань"

- Когда ты слышишь в спектакле тексты, написанные в 1943 году: "сахар, молоко, гречка - такие нервные продукты, которые, услышав шум боя, убегают сразу с прилавков", и тут ты сам попадаешь в этот период в реальных обстоятельствах... И то, что есть в пьесе - "чтобы не распространялась эпидемия, не смотрите на небо, вам будут все рассказывать, не составляйте своего мнения" - это все, безусловно, актуально ложится на сегодняшний день, - поясняет Бокурадзе. - Хотя, конечно, было не под пандемию взято. Как часто бывает, жизнь оказалась мудрее нас, и она выстраивает свои параллели. Мне кажется, в этом в театре как раз и есть современность: не джинсы и майку надеть, а когда смыслы современны.

Фото: Василий Ирчинский/РГ
В Самаре открыли театральный сезон под открытым небом

Работа над спектаклем "Дракон" началась в "Грани" осенью прошлого года, премьеру планировали на май 2020-го, но из-за пандемии показ спектакля состоялся только в октябре.

В основе действа - история о Драконе, который вот уже 400 лет держит в страхе город, "в котором ничего не случается". Чудовище не просто собирает с жителей дань, но и каждый год забирает себе самую красивую девушку. Наверняка сюжет знаком даже не читавшим пьесу Шварца, но смотревшим фильм Марка Захарова "Убить дракона". Но в отличие от лиричного захаровского кино, в "Грани" я не увидела никакого света в конце сражения. Даже Эльза (исполнитель Юлия Бокурадзе), девушка, которую спасает от Дракона рыцарь Ланцелот, в финале почти превращается в Надежду Константиновну Крупскую, кричащую со сцены свой беспристрастный монолог. Роль Ланцелота в спектакле сыграл новый актер театра Никита Башков - выпускник Академии Никиты Михалкова. Как сам признался, переехал из Москвы ради работы в новокуйбышевской "Грани".

"Пьесу брали не под пандемию, конечно. Но жизнь оказалась мудрее нас, и она выстраивает свои параллели"

Альтер-эго рыцаря - кот Машенька (помните, там с полом хозяева намудрили), которого убедительно представил в спектакле Арсений Плаксин. Он же написал и музыку к постановке.

- Основная маршевая тема - это мое видение из сейчас того Советского Союза и вообще того, о чем Шварц писал. Он такой неровный марш, в котором вся музыка ломается, - поясняет композитор.

На сцене ломается и привычная трактовка пьесы про "тоталитаризм", появляются совершенно новые грани. "Дракон" получается про свободу внешнюю (героев ведь никто не держит взаперти) и внутреннюю, когда человек и сам давно не хочет ничего менять. По замыслу постановщиков, спектакль - это "печальная история, в которой улыбаются". Но вот улыбок я не увидела ни на сцене, ни в зале, да и у себя в душе не нашла, разве что жесткий сарказм. Ибо Дракона невозможно убить, он переселяется в каждого своего победителя. И неизвестно, кто окажется следующим.

В регионах Культура Театр Драматический театр Культура Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Самарская область

Главное сегодня

В Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-34
В Кремле заявили о рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона
Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций COVID-19
За сутки в России подтверждено 15 700 случаев COVID-19 в 85 регионах
К декабрю объемы производства вакцины "Спутник-V" составят 5-6 млн доз в месяц
Пять детских книг для осенних дождливых вечеров
Новый фильм Валерия Тодоровского "Гипноз" вышел на экраны