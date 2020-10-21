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21.10.2020 09:34
Рубрика: Общество

Уфимец узнал из истории болезни о своей "беременности"

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Курьезный случай произошел в одной из уфимских больниц, куда попал житель Уфы.

Фото: iStock
В Тюмени заведующая поликлиники "дозвонилась" до умершей пациентки

На пятый день лечения мужчина посмотрел свою историю болезни и увидел, что, судя по листу осмотра, он беременный и ему стоит обратиться к гинекологу.

Кроме того, в бумагах было еще несколько неточностей: якобы пациент лечил зуб, а до поступления в больницу к врачам не обращался.

"Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать, невнимательность, халатность?" - написал в соцсетях уфимец, приложив к своему посту фотографию документа.

В пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии сообщили, что по данному инциденту провели в больнице служебное расследование. Выяснилось, что это была просто техническая ошибка. Вероятно, в историю болезни попал чужой лист осмотра.

- Все причастные выявлены и проводится работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем. С пациентом провели беседу, дали разъяснения на его вопросы, - уточнили в региональном минздраве.

Важный момент: этот документ и история болезни еще не были проверены заведующим отделения, там нет его подписи.

Сам мужчина отнесся к этой истории с юмором: зла пациент ни на кого не держит, но надеется, что его история заставит медиков быть внимательнее.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа Халатность врачей

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