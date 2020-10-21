Число жителей региона продолжает снижаться: молодежь не спешит заводить семьи и детей, многие уезжают из Башкирии, а смертность растет. В ближайшем будущем четырехмиллионная республика может стать трехмиллионной. Чтобы не допустить этого, власти решили разработать новую госпрограмму по улучшению демографии. А депутат госсобрания РБ Рустем Ахмадинуров предложил ввести персональную ответственность чиновников за низкую рождаемость и высокую убыль населения.

- Следует включить эти параметры в число ключевых показателей эффективности работы глав муниципалитетов и членов правительства. Может, персональная ответственность подействует, и мы заинтересуем чиновников, - отметил Рустем Ахмадинуров.

Неумолимая статистика

Проблема действительно назрела и уже давно. По данным Башкортостанстата, численность населения в республике в прошлом году снизилась на 13 тысяч - до четырех миллионов человек. Родилось на пять тысяч детей меньше, чем в предыдущем году. А число умерших на 17 процентов превысило количество новорожденных. Кроме того, миграционный отток из региона в 2019 году составил около 5,5 тысячи человек.

В этом году, отмечают эксперты, ситуация усугубилась: разница между количеством умерших и рожденных уже достигла 10 тысяч (в прошлом была 7,3 тысячи). В июле 2020 года соотношение числа умерших и родившихся жителей региона составило 6,2 тысячи против 3,4 тысячи. Такие цифры заставляют серьезно задуматься о будущем республики. Тем более что глава региона Радий Хабиров поставил цель: к 2024 году увеличить население региона до 4,1 миллиона человек. Но как это сделать?

Работа началась

Заместитель премьер-министра правительства РБ - министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова уверена: необходимые меры уже предпринимаются либо запланированы и нужно просто немного подождать результатов.

Так, в начале 2020 года минтруд РБ разработал дорожную карту по повышению рождаемости, где акцент сделан на несколько направлений. Первое - медицинское. Это прежде всего снижение числа абортов за счет переубеждения женщин, так как лишь пятая часть беременных, решившихся на прерывание беременности, делают это по медпоказаниям. Власти планируют таким образом спасти жизни как минимум 2 480 младенцев. Кроме того, 83,2 миллиона рублей заложено в региональный бюджет на процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса - это еще около 2,6 тысячи будущих детей.

Второе направление - работа с абитуриентами и студентами. Ее суть в том, чтобы сократить миграционный отток. К школьникам с февраля 2021 года вновь начнут приезжать "агитпоезда" региональных университетов, рассказывая о своих факультетах и преподавателях. Также в республику станут активнее зазывать абитуриентов из стран СНГ. К студентам, которые учатся в других регионах, будут приезжать и предлагать вернуться домой главы родных муниципалитетов, при этом оказывая необходимую поддержку. По словам министра образования и науки РБ Айбулата Хажина, уже есть первые результаты: 20 процентов выпускников, окончив вузы за пределами Башкирии, вернулись на родину.

Улучшать демографическую ситуацию в республике также планируют за счет создания "дружественной для семьи" инфраструктуры.

- Пособия лишь частично влияют на решение семей родить ребенка. Им также важны жилищные, налоговые и другие преференции, которые дадут ощущение защищенности. Помимо доходов и занятости, важно сделать доступной медицину, детские сады, образование, - отметила Ленара Иванова.

Поэтому в республике планируют расширить программу сертификатов на детские сады, при получении которых родители платят за услуги частного дошкольного учреждения столько же, сколько за муниципальный. Также правительство региона обещает расширить количество групп продленного дня в школах и развивать карту лояльности к многодетным "Семья - это выгодно", которая даст скидки и льготы для этой категории граждан.

Жилье мое

Однако, как показывают многочисленные исследования, чаще всего молодежь останавливает от вступления в брак и рождения детей отсутствие собственного жилья. Получить его в статусе "молодая семья" по одноименной федеральной программе в Башкирии сложно. Сегодня в очереди на соцвыплату на приобретение или строительство жилых помещений - около 13,2 тысячи семей, но по итогам прошлого года получили поддержку 435, а в этом году - 275.

- Средний срок ожидания выплат для семей с тремя и более детьми - пять-семь лет, а для имеющих одного-двух детей - процент получения соцвыплат равен нулю, - отметил министр молодежной политики и спорта РБ Руслан Хабибов.

Проблема в том, что через несколько лет стояния в очереди семья уже перестает считаться молодой (по достижении 35 лет) и автоматически исключается из очереди. Этим вопросом обещали заняться депутаты регионального госсобрания. Пока же чиновники и парламентарии видят выход в переходе на арендное жилье, чтобы молодая семья могла скопить деньги и постепенно выплачивать стоимость квартиры. Но эта программа в РБ не работает.

Время для капитала

В то же время председатель содружества многодетных семей РБ Рустем Шайахметов уверен: политики упускают момент, что женщины, у которых уже есть один-два ребенка, могли бы родить и третьего, при условии наличия поддержки.

- Нужно ввести региональный материнский капитал в размере не менее 100 тысяч рублей, ведь с рождением ребенка у семьи вырастают траты. И давно пора изменить отношение властей к многодетным, которым десятилетиями не предоставляют полагающиеся по закону земельные участки, а если дают, то в местности без соответствующей инфраструктуры. Женщины не будут рожать третьих и последующих детей, если не уверены, что смогут обеспечить им достойное будущее, - говорит многодетный отец.

Его инициативу поддерживает и депутат госсобрания РБ Римма Утяшева, которая заметила, что большинство регионов оказывает поддержку семьям при рождении третьего ребенка. Так, в Воронежской области региональный маткапитал за рождение третьего и последующих детей составляет 150 тысяч рублей. Также в области выплачивают по 200 тысяч рублей за второго ребенка матерям моложе 27 лет.

Ленара Иванова считает, что маткап - не решение проблемы:

- Я против просто раздачи денег. У нас и так огромный дефицит средств. Вводить новые соцобязательства, когда сложно выполнить даже те, что имеем, нецелесообразно. Может быть, когда ситуация изменится, вернемся к этому вопросу. Пока же мы за то, чтобы развивать услуги и инфраструктуру, создавая комфортные условия для семей.

Кстати

Сегодня наиболее активный брачный возраст для вступления в брак среди жителей РБ - от 25 до 34 лет. По данным госкомитета РБ по делам юстиции, в 2019 году в республике заключили более 25 тысяч браков. Это один из самых высоких показателей в стране. За шесть месяцев 2020 года в регионе поженились 7,2 тысячи пар, что на 22 процента меньше, чем за тот же период 2019 года.

Между тем

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин объясняет резкий скачок смертности в июле 2020 (в 1,5 раза выше, чем в 2019 году) страхом заразиться Covid-19 в больнице и поликлинике, из-за чего люди до последнего не обращались к врачам. Некоторые граждане, отметил чиновник, перестали принимать таблетки, боясь идти за ними в аптеку. Кроме того, негативно сказалось закрытие на карантин ряда больниц и приостановленная на период пандемии диспансеризация населения. Часть смертей можно было бы предотвратить при своевременном выявлении проблем со здоровьем.

На вопрос о причине высокой младенческой смертности в регионе (в 2019 году умер 261 ребенок в возрасте до одного года, а в 2018 - 240 детей), Максим Забелин ответил: половина этих случаев связана с различными внутриутробными инфекциями. Остальная часть - так называемые смерти "на дому", когда женщины рожают детей с пороками развития, несовместимыми с жизнью, отказавшись от прерывания беременности.