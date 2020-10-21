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Рубрика: Общество

Урок героизма

В Ижевске открыли мемориальную доску в память убитой террористами стюардессы Надежды Курченко
Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 238(8292)
В Ижевске на фасаде школы N 91 (здесь девятиклассники факультативно обучаются по программе "Курс юного бортпроводника") 15 октября открыли мемориальную доску в память об убитой террористами стюардессе Надежде Курченко.
Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии
Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии

Трагедия произошла 50 лет назад на борту самолета Ан-24, летевшего по маршруту Батуми - Сухуми - Краснодар. Через пять минут после взлета, когда самолет поднялся на высоту 800 метров, один из пассажиров подозвал к себе стюардессу и, вручив ей конверт, попросил передать его командиру экипажа. Внутри был листок с напечатанным на машинке требованием изменить маршрут. 19-летняя Надя его прочитала, но выполнять требование не спешила. Тогда пассажир - Пранас Бразинскас - вскочил со своего места и побежал к кабине пилотов, а его сын Альгидас удерживал пассажиров, угрожая взорвать самолет. Девушка, преграждая путь террористу, успела лишь крикнуть: "Нападение! Они вооружены!"

Фото: РИА Новости
Как сложилась судьба террористов, угнавших самолет в 1970 году

Преступники вломились в кабину и потребовали от пилотов лететь в Турцию. Командир Георгий Чахракия отказался, и в него тоже выстрелили. Затем, чтобы напугать экипаж, стали стрелять и в сторону пассажиров. После в обшивке самолета найдут 24 пулевые пробоины. Под угрозой взрыва самолета пилотам все же пришлось лететь в турецкий аэропорт Трабзон.

...Девушку, которая готовилась к свадьбе (она была намечена на конец года), похоронили в Сухуми. Через 20 лет по просьбе матери Надежды прах ее дочери перезахоронили в Глазове (Удмуртия).

- Хрупкая девушка преградила путь двум озверевшим бандитам, вооруженным пистолетами, обрезом, гранатами. Ее последний полет длился совсем недолго, не больше пяти минут. Но память о ней навсегда осталась в наших сердцах. Ее именем названы улицы, парки, планета в созвездии Козерога, установлены памятники в ее честь. Важно, что памятная доска установлена на фасаде вашей школы. В такой недолгой жизни Надежды Курченко были только семья и школа. Школа, которая воспитала настоящего патриота своей Родины, - сказал на церемонии открытия мемориальной доски первый замминистра транспорта России и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

А потом в школе N 91 провела урок мужества стюардесса Татьяна Виноградова, 22 года летавшая на самолетах "Аэрофлота" и выжившая в авиакатастрофе 17 февраля 1966 года в московском аэропорту "Шереметьево". В тот день при взлете разбился пассажирский Ту-114, погиб 21 человек. Татьяна со сломанной рукой и многочисленными ушибами говорила: "Дайте мне шарфик, я подвяжу руку и пойду всех успокою".

- Небо покоряется не всем, профессия бортпроводника - это служение людям. Для всех, кто ее выбирает, это уже начало подвига, - сказала школьникам Татьяна Виноградова.

Завершился памятный день посвящением будущих стюардесс в курсанты-бортпроводники - по целевой программе обучаются пятнадцать девятиклассниц.

Досье "РГ"

Надежда Курченко родилась 29 декабря 1950 года в селе Новополтава Ключевского района Алтайского края. Окончила школу-интернат в селе Понино Глазовского района в Удмуртии. С декабря 1968 года работала бортпроводницей Сухумского авиаотряда "Аэрофлота".

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