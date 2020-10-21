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Рубрика: Общество

Томограмма бесплатно

В Кирове открылся Центр ядерной медицины для онкологических пациентов
Текст: Николай Родин
Российская газета - Неделя - Приволжье № 238(8292)
Жители Вятки и других регионов России отныне смогут пройти обследование на позитронно-эмиссионном томографе (ПЭТ) бесплатно в рамках ОМС.
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

12 октября в Кировской области открылся современный Центр ядерной медицины (ПЭТ-центр) - девятнадцатый в России и пятый в Приволжском федеральном округе (ПФО). Ранее в ПФО начали принимать пациентов ПЭТ-центры в Перми (два), Уфе и Самаре. Как сообщает официальный сайт правительства Кировской области, проект реализован в рамках федеральной программы по обеспечению субъектов РФ инфраструктурой, связанной с диагностикой с использованием радиофармпрепаратов. Считается, что ПЭТ-сканирование - один из наиболее точных методов определения новообразований на ранней стадии.

ПЭТ-сканирование проводится на базе ранее созданного Центра онкологии и медицинской радиологии, тесное взаимодействие специалистов двух центров позволяет выстроить грамотную маршрутизацию пациентов и сократить сроки ожидания медицинской помощи - ведь для проведения точной диагностики ехать никуда не надо.

Фото: iStock
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По словам первого зампреда правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, ПЭТ-диагностику в рамках ОМС можно провести по направлению специалиста.

- Мы готовы делиться нашими компетенциями и технологиями с жителями близлежащих территорий, - говорит он. - Теперь у нас появились новые возможности, что дополнило нашу комплексную систему оказания онкологической помощи.

Житель Котельнича Виктор Толстобров борется с онкологическим заболеванием не первый год. Раньше он ездил на обследование в Москву.

- Процедура там была платная, - рассказывает он. - А сейчас все больные будут довольны: не нужно выезжать за пределы области во время пандемии, а сама процедура проводится бесплатно.

Дочь Виктора Толстоброва Людмила Русских отметила, что людям с онкологическими заболеваниями иногда даже физически тяжело бывает ездить на процедуры из одного города в другой. Поэтому их сопровождает родственник, а это дополнительные расходы.

- Замечательно, что у нас открылся Центр ядерной медицины! - не скрывает радости она.

А как у соседей?

В Нижегородском областном онкодиспансере по полисам ОМС проводят операции по удалению пораженной молочной железы с одномоментной установкой имплантата. Щадящая методика хирургических вмешательств позволяет сохранить функции грудной мышцы и добиться максимально высоких косметических результатов. Новые приемы лечения внедряются благодаря высокотехнологичному оборудованию, поступившему в медучреждение в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

"Так мы можем исключить сильные психоэмоциональные травмы после операций, - рассказывает главврач областного онкодиспансера Сергей Гамаюнов. - Благодаря современному оборудованию наши специалисты, например, могут убирать не все лимфатические узлы, а только тот, который имеет наибольший риск поражения. То есть мы выполняем гораздо меньшую по объему - органосохранную - операцию, при этом абсолютно не рискуя с точки зрения ее эффективности. И такая операция способствует уменьшению количества осложнений".

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