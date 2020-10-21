Не успел начаться новый сезон, как Государственный академический русский драматический театр РБ порадовал уже тремя премьерами. Они прошли на ура: артисты истосковались по публике, публика - по ним, да и полугодовой перерыв в общении со зрителем, во время которого шли репетиции, явно пошел на пользу. Репертуар пополнился достойными новинками, как говорится, на разные вкусы.

Вместе и врозь

Если пластический одноактный спектакль "Барышня-крестьянка" в постановке хореографа Валерия Архипова позволяет зрителю расслабиться и получать эстетическое удовольствие, то два других побуждают думать и переживать.

Жанр спектакля "Свой путь" режиссер-постановщик - художественный руководитель Русского драмтеатра Михаил Рабинович обозначил как "ирония судьбы".

Он поставлен по пьесе молодой, но уже знаменитой Ярославы Пулинович. 33-летний драматург отличается тем, что не только лихо закручивает сюжет, но и оставляет для опытного и тонко чувствующего режиссера возможность наполнить его новыми смыслами. Разумеется, через артистов, способных справиться с творческой задачей.

В спектакле их двое, так что рассчитывать Софье Венедиктовой и Дамиру Кротову приходится только на себя. Персонажи Вера и Петр при всей непохожести крепко связаны, влияют друг на друга, порой определяют выбор жизненной траектории, иногда причудливой. "Свой путь" - история их любви, горькой и странной.

Спектакль отличает строгая форма, особый ритм и динамика. Жизненный путь героев режиссер разбил на пятилетки. Годы, начиная с 1987-го и заканчивая, как ни удивительно, 2025-м, высвечиваются не только на экране, являющемся частью декораций, но и отражаются в песнях. Каждый период жизни иллюстрирует знаковая для своего времени песня в живом исполнении музыкантов кавер-группы "Magicfive".

Пока они поют, за кулисами быстро и четко работают костюмеры и гримеры. Ведь им необходимо за несколько минут "состарить" персонажей. Усилия того стоят. Каждый новый выход на сцену героев публика ждет с нетерпением, даже не предполагая, какими они стали за "прошедшие годы". Особенно активно публика реагирует на метаморфозы, происходящие с Петром. То он "неформал" в кожаной куртке, то стиляга-бизнесмен, то монах в рясе, то расхристанный колхозник, а в финале и вовсе шаман с бубном. Вера же вначале скромный библиотекарь, затем - хиппи, но большую часть жизни - женщина-предприниматель в элегантных нарядах.

- Для меня роль Веры - далеко не рядовая, - призналась Софья Венедиктова. - Она сложная и довольно трудоемкая. Ведь Вера сильно меняется как внутренне, так и внешне.

Кстати, именно эта роль показала разные грани таланта молодой актрисы. Она была так убедительна, что наверняка многие женщины в зрительном зале в каких-то ситуациях, в которых оказывалась Вера, узнавали себя.

- Когда мы готовились к постановке, то общались с Ярославой Пулинович в прямом эфире и узнали, что сюжет отчасти основан на реальных событиях. Во всяком случае, прототип Петра - не выдуманный персонаж, - сообщила актриса. - Она встретила его случайно, когда ехала куда-то со своими знакомыми. По дороге увидели в степи юрту, в которой жил человек. Она спросила: кто это? Ей рассказали, что жизнь этого мужчины состояла из целой череды невероятных событий. Его история вдохновила Ярославу на создание пьесы, где появилась Вера как полная противоположность Петру.

К слову, пьеса поставлена впервые именно в Уфе, и театралам еще не знакома.

Далекое - близкое

А вот роман Нодара Думбадзе "Я, бабушка, Илико и Илларион", ставший литературной основой нового спектакля, читали многие, во всяком случае, людям старшего возраста он хорошо знаком. Это советская классика.

Спектакль вырос из эскиза, показанного на последней "Лаборатории современной драматургии" и набравшего наибольшее количество голосов зрителей.

Стилистическое решение, выбранное режиссером-постановщиком Георгием Цнобиладзе и художником-постановщиком Александром Храмцовым, понятно любому зрителю, знакомому с грузинской культурой. Внешний облик персонажей, их одежда, предметный мир переносят нас в далекое гурийское село, где в довоенное, военное и послевоенное время растет Зурико, тот самый "я", от имени которого ведется повествование. Но героев, как следует из названия, несколько, а действующих лиц и того больше, это жители целой деревни. Поэтому на сцене кипит жизнь со всеми ее радостями и печалями, а то, что нельзя показать там, например, охоту за зайцем, при помощи анимации демонстрируют на экране. Его же используют, когда требуется гиперболизация, скажем, анекдотической сцены с кувшином или лирической, когда персонажи вырастают и летают от любви. При этом у зрителя возникают ассоциации с полотнами знаменитых грузинских художников или столь любимыми в советское время грузинскими фильмами, среди которых снятый Тенгизом Абуладзе в 1962 году "Я, бабушка, Илико и Илларион".

Творческий тандем А. Федеряева и В. Латыпова-Догадова задает тон спектаклю. Фото: Пресс-служба Русского драмтеатра

Эффекта погружения в нужную атмосферу постановщики достигают при помощи еще одного безотказного средства - музыки, точнее, народных грузинских песен, которые поют сами артисты, да так, как будто занимались этим всю жизнь. Хотя давалось это нелегко.

- Спасибо нашему педагогу по вокалу Олегу Тякмину - это его заслуга, мы ведь вначале сопротивлялись: зачем так сложно, можно же фонограмму пустить. Было непросто, потому что хоровое пение, которому учатся пять лет, одно из самых трудных. Нужно держать свою тональность, не выбиваться из нее, не нарушать гармонию, - рассказал исполнитель роли Илико Александр Федеряев. - Но и режиссер, и педагог сказали: вы будете звучать вживую и это будет здорово.

Сила в дружбе

Получилось действительно здорово. Не только потому, что артисты научились петь, как грузины, но и потому, что работали в ансамбле. Центром, который, как магнит, удерживал вокруг себя все действо, были старики Илико и Илларион, чьи роли блестяще исполнили заслуженные артисты России, народные артисты Башкортостана Александр Федеряев и Владимир Латыпов-Догадов. Этот тандем, впрочем, задает тон в любом спектакле.

- Владимир - мой любимый партнер, мы понимаем друг друга с полуслова и когда работаем в паре, получаем от этого удовольствие. Молодежь в нашем театре еще учится, а таких партнеров, как он, все меньше, - поделился Александр Федеряев. - Мы прежде всего думаем о спектакле, ведь если артист будет думать только о своей роли, то спектакль не получится.

Собственно, новая постановка как раз об этом: чувстве локтя, ценности человеческого единения и настоящей дружбе, для которой нет помех.