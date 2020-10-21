В Новосибирской области планируется привить против гриппа не менее шестидесяти процентов населения. Это позволит создать в регионе коллективный иммунитет против вируса. Учитывая рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, поставить барьер распространению гриппа жизненно важно.

Главный специалист региона по вакцинопрофилактике Татьяна Ивлева подчеркивает, что поставить прививку нужно вовремя - лучше успеть до конца октября.

Государственные медицинские организации вакцинировали уже 995 945 человек, в том числе 809 тысяч взрослых и более 187 тысяч детей. Кроме того, за счет работодателей прививки поставили еще 42 тысячи жителей региона. Таким образом, сегодня в Новосибирской области против гриппа вакцинировано уже более одного миллиона человек.

Для того чтобы достичь показателя иммунизации (шестидесяти процентов населения) нужно привить 1 703 970 человек, в том числе 405 тысяч детей. Пока регион получил 1,312 миллиона доз противогриппозной вакцины. Используются отечественные препараты "Совигрипп" и "Флю-М".

Случаев заболевания гриппом, по данным регионального минздрава, в Новосибирской области еще не регистрировали.

А как у соседей?

Два дополнительных пункта вакцинации от гриппа начали работать с понедельника, 19 октября, в Томске - в поликлиниках N 8 (проспект Комсомольский, 62) и N 10 (проспект Мира, 17). Прививки могут поставить все желающие, независимо от прикрепления к другим поликлиникам. Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания.