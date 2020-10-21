Что могут предложить экспортерам в Новосибирской области

Традиционная конференция "Дни участников ВЭД Новосибирской области" в этом году пройдет в непривычном формате: часть мероприятий придется организовать в режиме онлайн. Тем не менее ориентировочно в конце ноября-начале декабря региональные экспортеры получат возможность обсудить новые направления развития, узнать о мерах государственной поддержки экспортно ориентированных компаний, получить рекомендации и практические навыки по ведению экспортной деятельности.

В прошлом году конференция "Дни участников ВЭД Новосибирской области" прошла за круглым столом, но сейчас часть мероприятий организуют в режиме онлайн. Фото: Центр поддержки экспорта Новосибирской области

- Безусловно, сегодняшняя ситуация не могла не повлиять на формат проведения и на обсуждаемые вопросы. Но мы постарались максимально адаптировать работу конференции под нынешние ограничения. Например, предусмотрено подключение к обсуждению на пленарной сессии некоторых спикеров в режиме видеоконференцсвязи, организация нескольких офлайн-площадок для обсуждения с ограниченным числом участников и так далее, - отмечает заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Новосибирской области Алина Мусиенко.

Быстро сориентировались

На конференции традиционно подведут итоги экспортной деятельности региона. Поскольку год еще не закончился, о результатах 2020-го в целом говорить преждевременно. Но и итоговые цифры за январь-июнь позволяют сделать важные выводы. Во-первых, при снижении стоимостного объема экспорта продукции новосибирских предприятий на 0,6 процента по сравнению с первым полугодием 2019-го, физический объем поставок товаров увеличился. Во-вторых, некоторые отрасли вырвались вперед и по стоимости отгруженной за рубеж продукции: так, например, поставки машин выросли на 5,5 процента, продовольственных товаров - на 33,7 процента.

- Соответственно, мы приходим к обнадеживающему заключению, что вызванный общемировой ситуацией сбой в экспортной деятельности оказался некритичным, и наши компании смогли быстро сориентироваться на рынке для минимизации своих рисков, - констатирует Алина Мусиенко. - Сложно сказать, что товарная структура экспорта в этом году кардинально изменилась, но кризис внес свои корректировки. В основном за рубеж поставлялись топливно-энергетические товары, машиностроительная продукция, продовольствие и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности. Если говорить о предприятиях малого и среднего бизнеса, то в структуре экспорта преобладает продукция пищевой отрасли, строительные и отделочные материалы, электротехнические товары. Особого внимания, по очевидным причинам, заслуживает медицинская продукция - что касается медицины и биотехнологий, то Новосибирской области, конечно же, есть что предложить.

Лидерами по экспорту новосибирской продукции остаются Китай и Казахстан, в числе основных партнеров также Германия, Болгария, Вьетнам, Индия.

В режиме онлайн

В этом году Центр поддержки экспорта сделал акцент на поиск партнеров и организацию переговоров в онлайн-режиме (так называемые онлайн-бизнес-миссии), а также на адаптацию коммерческих предложений, сайтов компаний к международным стандартам. Специалисты центра помогали в переводе материалов на иностранные языки, размещении продукций и услуг компаний на электронных торговых международных площадках, получении разрешительной документации, сертификации продукции и регистрации товарных знаков за рубежом.

Алина Мусиенко: Надеюсь, что мы возобновим продвижение продукции наших предприятий на зарубежные рынки посредством участия в международных выставках и организовывая бизнес-миссии. Фото: Центр поддержки экспорта Новосибирской области

- С самого начала года востребованы профильные консультации по узкоспециализированным вопросам, - добавляет Алина Мусиенко. - И это очевидно, так как в марте компании столкнулись с рядом трудностей, к которым они оказались не готовы, нужно было оперативно принимать решения для минимизации своих рисков. Например, возникали вопросы по доставке груза - связанные с закрытием границ, возвратом товара, таможенными процедурами. Предприниматели спрашивали, как им выполнить свои обязательства и добиться выполнения обязательств контрагентов по договорам, как работать в форс-мажорных ситуациях, о возможности проверки контрагентов и получения оплаты по контрактам. Также компании уделили особое внимание обучению своих сотрудников, участвуя в семинарах и вебинарах по тематике внешнеэкономической деятельности, акселерационных программах совместно со Школой экспорта АО "Российский экспортный центр".

Проявить гибкость

В ближайшее время Центру поддержки экспорта Новосибирской области предстоит подготовить план работы на 2021 год. Сейчас специалисты собирают и анализируют запросы регионального бизнеса, на основе которых будет утвержден список мероприятий и перечень приоритетных предоставляемых центром услуг.

- Надеюсь, что мы возобновим продвижение продукции наших предприятий на зарубежные рынки посредством участия в международных выставках и организовывая бизнес-миссии, - отмечает Алина Мусиенко. - Все наши экспортеры очень соскучились по живому общению, и контрагенты все-таки больше доверяют, проводя переговоры лично. Для тех компаний, которые не смогут принять участие в зарубежных выставках и бизнес-миссиях, будут организованы переговоры на территории Новосибирской области в рамках приема иностранных делегаций. Конечно же, мы продолжим предоставлять и ранее оказываемые услуги - консультации по внешнеэкономической деятельности, содействие в переводе материалов, коммерческих предложений, получении сертификации и защите интеллектуальной собственности, размещении продукции на электронных торговых площадках, организации переговоров и так далее. Как показал текущий год, наши экспортеры должны максимально оперативно и с минимальными потерями адаптироваться под вновь возникающие внешние факторы, а мы со своей стороны - максимально гибко подойти к оказываемым услугам для продвижения продукции и заключения экспортных контрактов.

Справка

Конференция "Дни участников ВЭД Новосибирской области" призвана повысить уровень информированности предпринимателей региона в вопросах внешнеэкономической деятельности.

Основные темы предстоящей конференции - государственная поддержка экспорта в Новосибирской области, актуальные аспекты законодательства, итоги ВЭД в 2020-м и планы на 2021 год.

На конференции будет действовать несколько площадок. Практикум "Этапы экспортной сделки" решено посвятить вопросам поиска покупателя за рубежом (исследование рынка страны, целевой аудитории, конкурентов, цен), адаптации продукта, заключения контракта (юридическое сопровождение проекта, проверка контрагента), господдержки экспортеров, валютных колебаний и финансовых рисков, логистики, продвижения и продаж на внешних рынках (стратегии выхода, маркетплейсы). На другой площадке можно будет потренироваться в создании экспортного проекта. Запланирована пленарная сессия "Изменение структуры экспорта Новосибирской области и каналов сбыта в период пандемии и после нее на экспортных рынках".

Также будет работать презентационная площадка "Экспортная деятельность Новосибирской области: лучшие практики за 2020 год" с презентацией топ-5 зарубежных стран-партнеров. В рамках конференции пройдет награждение "лучших экспортеров - 2020" по результатам деятельности Центра поддержки экспорта.

Центр поддержки экспорта Новосибирской области, структурное подразделение Центра "Мой бизнес"

г. Новосибирск,

ул. Сибревкома, д. 9,

тел. 8-800-600-34-07

Между тем

Подведены итоги этапа отбора номинантов Всероссийской премии "Экспортер года" в Сибирском федеральном округе. В номинациях "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" (категория "Крупный бизнес") и "Новая география" победителем стало ООО "Новосибирская продовольственная корпорация". В номинации "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "Крупный бизнес" победу одержало новосибирское АО "СКТБ "Катализатор". В числе новосибирских компаний, занявших вторые и третьи места в различных номинациях, - ООО "Новокузнецкий мелькомбинат", АО "Вектор-БиАльгам", ООО "МедиКрафт", ООО "Эколюкс".

Победители окружного этапа продолжат соревнование на федеральном уровне. Церемония награждения победителей и лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре 2020 года на площадке международного экспортного форума "Сделано в России".

Прямая речь

Сергей Иванов, руководитель Центра поддержки экспорта Новосибирской области:

- Несмотря на меняющиеся во всем мире условия внешнеэкономической деятельности, центр продолжает выполнять свои задачи, предлагая весь спектр услуг и компетенций по установлению прямых взаимовыгодных контактов новосибирских и зарубежных предпринимателей, по продвижению продукции предприятий области на международных рынках. Мы развиваем все сложившиеся направления экспорта продукции новосибирских компаний, и по-прежнему в приоритете страны Юго-Восточной и Средней Азии, Европы. По объективным причинам в этом году большинство мероприятий с нашим участием проводилось заочно, но мы убеждены, что со временем возобновится привычный формат проведения конференций, выставок, семинаров.

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