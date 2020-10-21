Директор новосибирского колледжа искусств скончался после COVID-19

В Новосибирске скончался директор областного колледжа культуры и искусств Александр Иванов. Как сообщает РИА Новости, ранее у него был диагностирован коронавирус.

Известно, что заслуженный работник культуры РФ, почти 30 лет руководивший колледжем, лечился от осложнений, вызванных COVID-19, в одной из городских больниц, однако медики не смогли спасти его жизнь. Выражая соболезнования, министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева назвала уход Иванова невосполнимой утратой для всего профессионального сообщества и системы творческого образования региона.

- Верный своему жизненному принципу "Культура и Россия начинается с тебя", Александр Васильевич воспитывал его и в своих учениках, - отметила Ярославцева. - Благодаря многолетней плодотворной деятельности Александра Иванова, его мудрому наставничеству и блестящему таланту управленца воспитано несколько поколений настоящих профессионалов.

Справка "РГ"

В ноябре Александру Иванову исполнилось бы 72 года. Он родился в селе Венгерово, в 1980 году закончил Московский государственный институт культуры. До того как возглавить областной колледж, он преподавал в Кыштовской детской музыкальной школе, руководил оркестром народных инструментов Венгеровского ДК, там же работал учителем пения в средней школе, заведовал отделом культуры в Чановском райисполкоме, был инструктором организационного отдела Новосибирского облисполкома, где курировал вопросы образования, культуры и медицины.