Глава Тувы договорился с инвестором о строительстве ЛЭП и автодороги

В Кызыле состоялось подписание соглашения между правительством Тувы и Голевской горнорудной компанией, приступающей к освоению Ак-Сугского медно-порфирового месторождения в Тоджинском районе. Документ, на котором свои подписи оставили глава республики Шолбан Кара-оол и генеральный директор компании Андрей Листков, положил конец длительным дискуссиям, которые стороны вели об уровне ответственности нового недропользователя. Компания согласилась построить полноценную ЛЭП, которая поможет электрифицировать отдаленный район республики, а также построить новую автодорогу от федеральной трассы. Кроме того, руководитель материнской структуры Голевской компании - компании "Интергео" Лев Кузнецов подтвердил планы строительства в Кызыле горного техникума, планы трудоустройства не менее тысячи местных специалистов, а также намерение деятельного участия недропользователя в развитии местных промыслов.

"Мы хотим одного, - заявил Шолбан Кара-оол во время подписания соглашения. - Чтобы компания пришла на нашу землю не потребителем, а партнером".

В ходе церемонии Глава Тувы вспомнил, что движение к соглашению шло в непростых условиях. Обе стороны довольно долгий период провели в горячих дискуссиях. "Но тем и ценнее достигнутые договоренности, - заметил Шолбан Кара-оол. - Такое живое участие является гарантией, что они будут выполнены".

Сложный путь пришлось сторонам пройти, готовя документ, признал генеральный директор компании "Интергео", возглавляющий головную организация Голевской горнорудной компании. "Много замечаний и критики было с вашей стороны, - напомнил Лев Кузнецов. - Но мы понимаем, что как руководитель региона вы смотрите на проект не как на локальную задачу".

По его словам, в компании понимают, что требования, которые выдвигал руководитель региона, неслучайно касались комплексного подхода к развитию северо-восточной Тувы. "Самые горячие дискуссии были в вопросах энергоснабжения проекта, - заметил Лев Кузнецов. - Вы настояли на том, чтобы оно велось в интересах не только Тоджинского района, но и всей республики, было ориентировано на перспективное развитие всей республики".

Благодаря Шолбана Кара-оола за помощь в осуществлении проекта, руководитель "Интергео" признался, что впечатлен сроками, за которые компания смогла получить разрешение на строительство. "Мы их получили всего за 10 дней", - подчеркнул Лев Кузнецов.

Разговоры об Ак-Сугском медно-порфировом месторождении ведутся с 2006 года. Однако реальные планы по его освоению ускорились после того, как республика добилась включения проекта в Индивидуальную программу социально-экономического развития Тувы. В сверстанные планы вошли расходы государства, которое собирается профинансировать часть расходов на строительство высоковольтной ЛЭП от Иркутской энергосистемы до места возведения Ак-Сугского ГОК. Одновременно соглашение будет способствовать электрификации основных поселений Тоджинского района, где Голевская компания начинает строительство горно-обогатительного комбината для добычи медной руды и производства медного концентрата. Предполагается, что централизованным энергоснабжением будут обеспечены райцентр Тоора-Хем и поселок Ырбан, бытовые потребности жителей которых в настоящее время обслуживают дизельные электростанции, требующие постоянного завоза топлива.

"Ранее предполагалось протянуть в Тоджу линию напряжение 35 кВ, но после непростых переговоров было решено строить ЛЭП на 220 кВ, - пояснил Шолбан Кара-оол, заметив, что такая схема серьезно расширяет возможности отдаленного района. - Линия может быть использована для питания уже работающего на территории района Кызыл-Таштыгского ГОК, который пока обеспечивает свое производство дорогой электроэнергией от автономных электростанций".

Некоторое время назад не менее дискуссионным был вопрос, связанный с обязательствами Голевской компании по трудоустройству жителей республики. Однако сегодня недропользователь собирается за свой счет в республике построить горный техникум на 400 студентов с общежитием на 250 мест, а половину из двух тысяч создаваемых рабочих мест гарантированно предоставить специалистам c местной пропиской.

В ходе подготовки проекта немало копий было сломано в ходе обсуждения строительства дорожной инфраструктуры. Добраться до Ак-Сугского медно-порфирового месторождения можно было по глухой тайге. Изначально компания планировала пойти по кратчайшему пути, построив лишь 30 км автомобильной дороги. Но власти Тувы настояли на варианте, который выгоден с точки зрения перспективного развития северо-восточной части республики. Соглашение предусматривает строительство новой дороги от города Турана, находящегося на федеральной автотрассе, до поселка Ырбан в Тоджинском районе, что наверняка откроет новые возможности для освоения этих земель, богатых лесом и полезными ископаемыми.

"Только в строительство автодороги Туран - Ак-Суг будет вложено 20 миллиардов рублей, - заметил Лев Кузнецов, сообщив, что общий объем инвестиций в строительство горно-обогатительного комбината со всей необходимой инфраструктурой предварительно оценивается в 100 миллиардов рублей. - После запуска комбината компания рассчитывает добывать не менее 25 миллионов тонн руды и производить около 500 тысяч тонн медного концентрата в год, платя при этом в бюджеты более 8 миллиардов рублей ежегодно".

К подготовке площадки под строительство Ак-Сугского ГОКа уже приступили подрядные организации, которые были привлечены из числа тувинских компаний. Несмотря на то что строительство ГОКа начнется в начале 2021 года, дорожники Тувы уже начали свою часть работы на первом от Турана километре будущей дороги до месторождения. Показательно, что в ходе подписания документа сторонами была достигнута договоренность проводить встречи не реже одного раза в год, во время которых предполагается сверять ход реализации, внеся в него необходимые коррективы. "Территория месторождения крайне сложна для освоения, - заметил Лев Кузнецов, сообщив, что важной частью проекта станет подготовка кадров из местного населения, взаимодействие с региональными подрядчиками, а также поддержка местных промыслов и участие в развитии района. - Только вместе с властью республики, с населением компания сможет реализовать столь масштабный проект".