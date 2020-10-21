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21.10.2020 11:56
Рубрика: Власть

Глава Тувы поздравил со столетием Уральский федеральный университет

Текст: Нина Рузанова (Кызыл)
Шолбан Кара-оол, выпускник философского факультета Уральского государственного университета, поздравил альма-матер со столетним юбилеем.
Фото: Чингис Саая Фото: Чингис Саая
Фото: Чингис Саая

Видеопоздравление глава Тувы разместил на своей странице в соцсети.

Фото: Чингис Саая
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Прежде всего Шолбан Кара-оол поблагодарил преподавателей родного вуза: "Если в жизни у нас все удалось, то это благодаря им". После окончания вуза в 1990-м году Шолбан Кара-оол поступил в аспирантуру по специальности "социология", где его педагогом был известный российский ученый, основатель уральской школы социологии Лев Коган. "Пусть в нашем вузе и через тысячу лет будут самые лучшие преподаватели!" - сказал Шолбан Кара-оол, пожелав "юбиляру" процветания.

Глава республики хранит самые теплые воспоминания о студенческой дружбе. Его сокурсниками были Татьяна Грабельных, ныне профессор Иркутского государственного университета, Юрий Прохоренко (доктор философских наук сегодня руководит одним из подразделений Тихоокеанского государственного университета) и другие.

- У нас была интернациональная группа, я из Тувы, мои друзья - из Башкирии, из Дагестана, мы искренне дружили, не делили себя по разрезу глаз, по весу, по росту, - подчеркнул Шолбан Кара-оол.

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