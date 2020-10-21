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21.10.2020 00:52
Рубрика: Спорт

151-й рывок Ивановой

Мать семерых детей стала чемпионкой России по гиревому спорту
Текст: Татьяна Фомина (Кемеровская область)
Российская газета - Неделя № 238(8292)
55-летняя многодетная мать Ирина Иванова из города Березовский завоевала "золото" первенства России по гиревому спорту среди ветеранов в Алуште. 12-килограммовую гирю в упражнении "рывок" сибирячка подняла 151 раз!
Ирина Иванова решила: тренироваться будет, пока ей позволит здоровье. Фото: Максим Попурий Ирина Иванова решила: тренироваться будет, пока ей позволит здоровье. Фото: Максим Попурий
Ирина Иванова решила: тренироваться будет, пока ей позволит здоровье. Фото: Максим Попурий

К победе Ирину привел детский тренер Азат Ахметзянов. В комплексную спортивную школу имени Александра Бессмертных три года назад Иванова отдала своего 11-летнего сына Стаса. Лишь бы отвлечь мальчишку от компьютера. Но тому тренироваться не очень-то и хотелось. И мама решила поддержать парня собственным примером. В первый же день без спроса подошла к снарядам и рванула 16-килограммовую гирю. Но Ахметзянов порыва не оценил. "Что вы делаете! Вы же развалитесь!" - не на шутку испугался наставник за Ирину, всего полгода назад родившую седьмого ребенка.

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Азат Равильевич в гиревом спорте не один десяток лет. Давно, еще в молодости, он лишился в шахте левой руки, тогда и сменил род деятельности. Не зря: тренирует детей, а еще каждое лето водит их в турпоходы и берет с собой на сплавы по кузбасским рекам. Родители спокойно доверяют ему ребятишек.

У Ивановых семеро детей. Старшему уже 35, а младшему - три с половиной. Две дочки, пятеро сыновей. Стас появился на свет шестым. Ирину часто спрашивают даже не о том, как решилась на семерых, а как осмелилась родить в 52 года. Она отвечает просто: "Я категорически против абортов". Когда будущий муж Сергей сделал Ирине предложение, она его об этом сразу предупредила. Жениться парень не передумал.

Гиревым спортом Иванова увлеклась не сразу. Сначала просто сопровождала сына. А потом вошла в азарт. Видя такую упорную заинтересованность, Ахметзянов составил для подопечной индивидуальную программу. Сама Ирина вспоминает: особых трудностей не испытывала. Она всегда чувствовала себя сильной.

Тренировки начинали с 4-6 килограммов, постепенно и осторожно прибавляя вес. Ученица - поначалу усталая, совсем неспортивного вида сутуловатая женщина в возрасте - неожиданно оказалась очень способной. Как говорится, терпение и труд... Через полтора года тренировок дошло дело и до соревнований. Призовых мест Ирина не занимала, но не огорчалась, двигалась вперед, занятий не бросила. Ей важны были личные маленькие победы. В марте 2020-го, уже на состязаниях областного уровня, 95 раз подняла 16-килограммовую гирю - разве не достижение?

И вот - первая большая победа! Примечательно, что до того, как увлечься гирями, спортом она профессионально не занималась. Лишь иногда для собственного удовольствия совершала пробежки, каталась на лыжах и фитнесом периодически себя поддерживала. "Ну и подъем семи колясок на пятый этаж в течение жизни - тоже своеобразный спорт", - улыбается Ирина, которая считает, что решающую роль в ее спортивных достижениях играет профессионализм тренера.

Фото: Лев Гончаров/vk.com
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А тренер радуется даже не столько золотой медали Ивановой - есть спортсменки более выдающиеся, с лучшими результатами на самых престижных соревнованиях, - сколько чудесному преображению воспитанницы. И удивляется: "Она помолодела, сутулость ушла, мышцы окрепли, фигура приобрела прекрасные очертания". Кстати, тот самый сын Стас, ныне 14-летний, из-за которого Ирина пришла в спортивный центр, заниматься гирями тоже не бросил.

Из Алушты Ирина привезла еще и незабываемые впечатления: во всероссийском первенстве участвовали гиревики и 1939-1940 годов рождения. Они вдохновили победительницу: "Решила, что буду тренироваться до тех пор, пока здоровье позволяет. И на соревнованиях буду выступать. Ближайшая задача - получить второй разряд. Сейчас у меня третий".

Кстати

Гири - любому возрасту покорны

Женщинам заниматься с гирями не только можно, но и полезно. Но - под руководством профессионального тренера. Гири улучшают общую физическую подготовку, силовую выносливость, укрепляют сердечно-сосудистую систему. Предварительно нужно пройти медицинское обследование, проверить, не противопоказано ли физическое напряжение. Для начала желательно посещать женскую оздоровительную группу без спортивного опыта. А в принципе с гирями можно тренироваться в любом возрасте - и в 60, и в 80 лет.

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