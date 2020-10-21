В Алейском районе все 23 школы - малокомплектные и в трех начальных раньше работали только буфеты. А сейчас в Ветельской, Уржумской и Первомайской школах организовали столовые, несмотря на небольшое количество учеников.
В министерстве образования и науки Алтайского края отметили, что районный бюджет выделил средства на переоборудование помещений, закупку оборудования, мебели, посуды. "Теперь все школьники начальных классов в районе обеспечены бесплатным горячим питанием", - подчеркнули в ведомстве.
Также переоборудуют и обновляют столовые и в Чарышском районе, где тринадцати из пятнадцати школ - малокомплектные. В начальных классах здесь учится около пятисот детей и все имеют возможность питаться в школьной столовой. Стоимость горячих обедов и завтраков составляет 51-52 рубля. Продукты приобретают у местных товаропроизводителей и выращивают на школьных приусадебных участках.
Кстати
По данным регионального минобразования, самая маленькая школьная столовая оборудована в селе Большая Тихая Солонешенского района. Здесь горячими завтраками кормят всего шесть учеников.