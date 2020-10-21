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Рубрика: Общество

Почти персональная столовая

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 238(8292)
В Алтайском крае в малокомплектных школах оборудуют столовые, чтобы организовать бесплатное горячее питание для учащихся младших классов. Так, в школах Алейского и Чарышского районов края установили новые пищеблоки.

В Алейском районе все 23 школы - малокомплектные и в трех начальных раньше работали только буфеты. А сейчас в Ветельской, Уржумской и Первомайской школах организовали столовые, несмотря на небольшое количество учеников.

В школе Читы появилась нестандартная столовая

В министерстве образования и науки Алтайского края отметили, что районный бюджет выделил средства на переоборудование помещений, закупку оборудования, мебели, посуды. "Теперь все школьники начальных классов в районе обеспечены бесплатным горячим питанием", - подчеркнули в ведомстве.

Также переоборудуют и обновляют столовые и в Чарышском районе, где тринадцати из пятнадцати школ - малокомплектные. В начальных классах здесь учится около пятисот детей и все имеют возможность питаться в школьной столовой. Стоимость горячих обедов и завтраков составляет 51-52 рубля. Продукты приобретают у местных товаропроизводителей и выращивают на школьных приусадебных участках.

Кстати

По данным регионального минобразования, самая маленькая школьная столовая оборудована в селе Большая Тихая Солонешенского района. Здесь горячими завтраками кормят всего шесть учеников.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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