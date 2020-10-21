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21.10.2020 12:00
Рубрика: Власть

Стоимость медицинских масок на территории Иркутской области берется под контроль

О недопущении спекуляции на средствах индивидуальной защиты говорили накануне на совещании с аптечными сетями под председательством первого заместителя губернатора Иркутской области - председателя Правительства Иркутской области Константина Зайцева. Оно прошло в формате видеоконференцсвязи. В мероприятии приняли участие руководители министерства экономического развития, службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области, АО "Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база", региональные производители масок и другие.
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

"Наша общая задача - обеспечить население необходимым количество масок и не допустить спекуляций на средствах индивидуальной защиты. Правительством Иркутской области проводятся регулярные мониторинги стоимости цен на маски. В настоящее время разработан и находится на подписании у Губернатора Иркутской области план мероприятий по контролю стоимости медицинских масок на территории Иркутской области", - отметил Константин Зайцев.

Согласно этому мониторингу цены на маски в аптечных сетях Приангарья разнятся от 10-12 рублей до 30-40 рублей. Для того, чтобы обеспечить население недорогими и качественными защитными масками, по поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева ведется активная работа с региональными производителями средств индивидуальной защиты.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области
Игорь Кобзев: В борьбе с коронавирусом в приоритете профилактические меры

Заместитель министра экономического развития Владимир Гордеев рассказал о производственных мощностях компаний, выпускающих маски на территории Иркутской области. Так, одна из крупных компаний региона в п. Игирма производит гигиенические маски до 1 млн шт. в месяц. При необходимости они готовы работать на полную мощность, увеличив ежемесячную производительность до 3 млн масок. Другое предприятие закупило линию по производству двух-, трехслойных одноразовых масок с мощностью 3 млн штук в месяц. Компанией получены медицинские регистрационные удостоверения. Кроме этого, на территории региона располагается свыше двадцати организаций, имеющих техническую возможность пошива многоразовых защитных масок.

"Оптовая цена одной такой маски от иркутских производителей составит 4-5 рублей. Задача сегодня - договориться с аптеками, аптечными базами о том, чтобы удержать отпускные цены на невысоком уровне", - сказал Владимир Гордеев.

По словам руководителя УФАС по Иркутской области Александра Кулиша, ситуация требует социальной ответственности от аптечных сетей и установления минимальных наценок на такие востребованные у населения товары. Более 160 млн рублей запланировано выделить из областного бюджета на закупку средств индивидуальной защиты для медиков.  Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время проведения оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Глава региона подчеркнул, что в лечебных учреждениях и аптечной сети Иркутской области необходимо поддерживать запас медикаментов для лечения коронавируса. Кроме того, необходимо усилить систему контроля за наличием лекарств, а также средств индивидуальной защиты в больницах и аптеках. "Отдельно хочу остановиться на обеспечении средствами индивидуальной защиты и лекарствами больниц. Возможна проблема с наличием очков и одноразовых халатов. Правительством Иркутской области дополнительно запланировано выделение средств из областного бюджета на сумму 160,6 миллионов рублей, которые будут распределены в медицинские организации в кратчайшие сроки на закупку СИЗов",- подчеркнул глава региона.

Напомним, на прошлой неделе состоялось заседание штаба под руководством полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Он распорядился создать 20-типроцентный коечный запас в каждом регионе СФО. В случае, если запаса коек будет недостаточно, нужно увеличивать его в кратчайшие сроки. По информации министерства здравоохранения Иркутской области, за минувшие выходные свободный коечный фонд в лечебных учреждениях области был увеличен на 526 штук.

Также губернатор поручил соответствующим службам и министерствам рассмотреть возможность привлечения дополнительных специалистов для проведения МСКТ круглосуточно. Игорь Кобзев подчеркнул значимость профилактических мер для нераспространения коронавирусной инфекции.

"Принято решение не допускать в общественный транспорт и магазины людей без защитных масок. Считаю необходимым увеличить количество профилактических рейдов в магазинах, торговых центрах и других общественных местах на предмет соблюдения масочного режима", - сказал глава региона.

Он также поручил министерству жилищной политики энергетики и транспорта региона увеличить число проверок в общественном транспорте, особенно в часы пик. Также необходимо обеспечить его своевременную дезобработку. Главы муниципалитетов должны наладить соответствующий режим контроля за исполнением поручений в территориях. Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 22 005 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составил 0,81% (177 случаев).

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