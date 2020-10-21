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Рубрика: Общество

Ясли для медвежат

Текст: Наталья Граф (Горно-Алтайск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 238(8292)
В Алтайском биосферном заповеднике будут доращивать оставшихся без родителей медвежат и выпускать их в естественную среду обитания.

Практически ежегодно к сотрудникам заповедника обращаются местные жители с просьбой забрать у них подросших медвежат-найденышей. Осиротевших малышей находят в тайге охотники и лесорубы. Однако косолапые очень быстро приручаются и теряют возможность вернуться в дикую природу. Их приходится пристраивать в цирки и зоопарки.
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Но в Алтайском заповеднике уже есть опыт спасения медвежат-сирот - по методике зоолога из Твери Валентина Пажетного. Уже более двадцати лет семья Пажетновых занимается реабилитацией детенышей бурого медведя, им удалось выпустить в дикую природу более двухсот особей. Главное - неукоснительно соблюдать правила и максимально оградить медвежонка от общения с людьми.

Для найденыша, которого назвали Машкой, изготовили просторную клетку с деревянным полом, будкой и подстилкой из сена внутри.

- Контакт с человеком был сведен к минимуму. Кормил Машку один человек в темном плаще с капюшоном, в перчатках. Делал это молча. Нужно было постараться сохранить "дикость" детеныша. И очень важно было обеспечить хорошее питание, для восстановления сил и набора веса перед выпуском, - рассказывают сотрудники заповедника.

В первые дни после выпуска на волю Машка отсиживалась в небольшой пещере, ее подкармливали. Затем медведица перешла на природный корм, а ближе к зиме выяснилось, что она впала в спячку. Весной Машка проснулась и ушла в тайгу.

Теперь на Алтае появится собственный центр реабилитации для осиротевших медвежат, который будет работать по методике семьи Пажетновых. Уже определены перспективные участки для подготовки медвежат к взрослой жизни - на берегах залива Камга и в окрестностях села Яйлю.

- Прителецкая часть нашей территории - идеальное место для обитания бурого медведя. Ведь в местной тайге растет много кедра - основного кормильца здешних зверей, - сообщили "РГ" в Алтайском биосферном заповеднике.

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