В Омске отменили Дельфийские игры

Дельфийские игры, которые должны были собрать в Омске представителей творческой молодежи со всей России, проводиться не будут. Мероприятие не состоится из-за эпидемиологической обстановки.

- Ситуация осложняется. И в данный момент она гораздо пессимистичнее, чем в марте, - пояснили в региональном правительстве. - Сейчас главный приоритет - жизнь и здоровье людей. В сложившихся условиях все ресурсы брошены на борьбу с эпидемией.

Несмотря на отмену Дельфийских игр, к которым омичи основательно готовились, мероприятие позитивно сказалось на развитии творческой сферы. Объекты, которые планировали задействовать в программе, обновили. В рамках нацпроекта "Культура" 13 образовательных организаций получили музыкальные инструменты, современное оборудование и учебные материалы. В детских школах искусств сделали капремонт. А на местном уровне омичи успели провести Малые игры, участниками которых стали более тысячи юных художников, артистов и музыкантов.