Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области обязал компанию "ТомскРТС" провести перерасчет начислений за отопление за сентябрь. Произошло это после многочисленных жалоб томичей на рост платы за коммунальную услугу.

- Многим собственникам помещений многоквартирных домов, где есть общедомовые приборы учета, начисления были произведены некорректно - исходя из норматива, - отметил начальник департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области Яков Грель.

Отраслевой департамент предложил коммунальщикам оперативно организовать перерасчет начислений. В многоквартирных домах, где общедомовой счетчик тепловой энергии был введен в эксплуатацию на момент старта отопительного сезона (23 сентября 2020 года), перерасчет должен быть сделан с учетом показаний счетчиков.

В тех многоквартирных домах, где счетчики вышли из строя (либо истек срок их поверки) и не были введены в эксплуатацию до старта отопительного сезона, перерасчет предложено сделать, исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии.

- Отказ ресурсоснабжающей организации будет являться основанием для проведения департаментом соответствующей проверки и выдачи предписания о перерасчете, - подчеркнул Яков Грель.

Контакт

Подробную информацию о расчете платы за отопление можно получить по телефону горячей линии департамента ЖКХ и Госжилнадзора Томской области: 8 (800) 444-29-28.