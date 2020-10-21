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Квитанции за тепло перепишут

Текст: Алексей Хадаев (Томск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 238(8292)
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области обязал компанию "ТомскРТС" провести перерасчет начислений за отопление за сентябрь. Произошло это после многочисленных жалоб томичей на рост платы за коммунальную услугу.

- Многим собственникам помещений многоквартирных домов, где есть общедомовые приборы учета, начисления были произведены некорректно - исходя из норматива, - отметил начальник департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области Яков Грель.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Отраслевой департамент предложил коммунальщикам оперативно организовать перерасчет начислений. В многоквартирных домах, где общедомовой счетчик тепловой энергии был введен в эксплуатацию на момент старта отопительного сезона (23 сентября 2020 года), перерасчет должен быть сделан с учетом показаний счетчиков.

В тех многоквартирных домах, где счетчики вышли из строя (либо истек срок их поверки) и не были введены в эксплуатацию до старта отопительного сезона, перерасчет предложено сделать, исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии.

- Отказ ресурсоснабжающей организации будет являться основанием для проведения департаментом соответствующей проверки и выдачи предписания о перерасчете, - подчеркнул Яков Грель.

Контакт

Подробную информацию о расчете платы за отопление можно получить по телефону горячей линии департамента ЖКХ и Госжилнадзора Томской области: 8 (800) 444-29-28.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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