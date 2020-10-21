В Туве поддержат семьи, в которых родились близнецы

В Республике Тыва расширили меры социальной поддержки семей с детьми. Из бюджета региона родителям близнецов выплатят 10 тысяч рублей не только на первого ребенка, но и на второго, и - при рождении тройни - на третьего.

Соответствующее постановление правительства республики принято девятого сентября текущего года.

В документе говорится о том, что единовременная денежная выплата из республиканского бюджета предоставляется на детей, которые родились не только первыми по счету, но и вторыми или третьими.

По данным пресс-службы правительства Тувы, с начала года в регионе родились 4500 детей, в том числе 28 близнецов.

Оформить выплату можно дистанционно - через портал госуслуг, или лично - подав документы в министерство труда и социальной политики Республики Тыва или в многофункциональный центр по месту жительства.

Меры соцподдержки в республике действуют в рамках национального проекта "Демография".