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Рубрика: Общество

В итоге одни плюсы

Участник программы "Земский учитель" считает, что у сельской школы масса преимуществ
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 238(8292)
Учитель математики Сергей Рыжих стал одним из победителей конкурса "Земский учитель" и отправился работать в омское село.
Сергей Рыжих: Работы много — веду математику с пятого по одиннадцатый классы плюс кружки. Фото: Светлана Сибина/ РГ Сергей Рыжих: Работы много — веду математику с пятого по одиннадцатый классы плюс кружки. Фото: Светлана Сибина/ РГ
Сергей Рыжих: Работы много — веду математику с пятого по одиннадцатый классы плюс кружки. Фото: Светлана Сибина/ РГ

Любовь к точным, инженерным наукам у Сергея с детства. В 60-е годы прошлого века его отец, белорус Виктор Рыжих, отправился в Казахстан поднимать целину, да там и остался. Всю жизнь проработал механиком, мог починить любую технику. А сына с малых лет брал в помощники.

Повезло Сергею и с учителями, которые помогли ему развить математические способности. Впрочем, в детстве он чем только не занимался: "химичил" в школьной лаборатории, играл в шахматы, пел в хоре, а на балалайке и баяне играл так, что даже поступил в музыкальный колледж. Отслужил в армии и вернулся домой в Верхний Бурлук. Его возвращения как будто ждали. Школе срочно требовался математик, и директор предложил вакансию способному ученику. Долго уговаривать Сергея не пришлось. Он тут же поступил на заочное отделение в пединститут и 1 сентября вышел на работу.

Фото: Светлана Сибина/РГ
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Сельской школе в Казахстане Рыжих отдал одиннадцать лет, и, наверное, работал бы еще, но поселок наполовину опустел, детей почти не осталось. Школу закрыли. Сначала семья по программе "Соотечественники" оправилась в Димитровград (Ульяновская область), где жили родственники жены. Но город для них родным так и не стал.

- Не смогли мы привыкнуть к постоянной суматохе, шуму, загазованному воздуху, - признается Сергей. - Да и подходящей работы не нашлось. Везде, куда обращался, предлагали зарплату, соразмерную аренде жилья. А у меня семья, которую надо кормить. Поэтому, не оставалось ничего, как идти на стройку. Залил бетон - и пятьдесят тысяч в кармане. Вот только радости никакой.

Дошло до того, что школа стала сниться по ночам. Жена, наблюдая за приунывшим мужем, только вздыхала. А он уже вынашивал новые планы. Как только получил российский паспорт, решил во что бы то ни стало вернуться в профессию. И отправил документы на конкурс "Земский учитель" в Омскую область.

Конкурс оказался серьезным - несколько человек на место. Когда пришло долгожданное известие - победил! - радости не было предела. Семья моментально собралась и, не теряя драгоценного времени, отправилась в далекую Ульяновку. Сибирская деревня приняла нового учителя, как родного.

- Хорошая школа, дружный коллектив, любимые ученики. Работы много, веду математику с пятого по одиннадцатый классы плюс кружки, - делится Сергей Рыжих. - Директор помогла с работой и жене. Юлию, имеющую опыт воспитателя детского сада, взяли старшей вожатой и дали классное руководство в начальной школе. Мало того, она теперь студентка омского педуниверситета. Младшая дочь ходит в детский сад. Старшая - пятиклассница - нашла новых друзей. Я рад.

Ульяновка - современное село, расположенное в часе езды от Омска. Есть и газ, и водопровод. Цены - ниже, чем в городе.

Сейчас в сельской школе обучается 193 ученика, но население поселка растет.

- В этом году набрали 25 первоклашек, в следующем будет вдвое больше, - сообщила замдиректора по учебно-воспитательной работе Светлана Тиховская. - Коллектив у нас стабильный, но сразу несколько педагогов ушли на пенсию. А молодежь к нам не идет, хотя местные власти обещают поддержку. Поэтому программа "Земский учитель" стала для нас палочкой-выручалочкой. Сразу пришли три опытных педагога по разным предметам. Это дорогого стоит.

Всего к работе в сельских школах Омской области в рамках проекта приступили десять учителей, а желающих было в десять раз больше. Участники программы получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Каждый должен отработать в деревенской школе пять лет.

Фото: photoxpress
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- Все учителя - опытные, имеющие хорошую деловую репутацию, в возрасте тридцати-пятидесяти лет. Они легки на подъем, хотят изменить свою судьбу. Кто-то решил вернуться в профессию, кто-то - переехать ближе к родственникам, а кто-то оказался временно безработным. Тем не менее у всех есть цель и профессиональные навыки для того, чтобы добиться успеха в новых условиях, - считает главный специалист отдела кадровой политики министерства образования Омской области Анвар Ганеев. - Всего в рамках трехлетней программы "Земский учитель" работу смогут получить 28 педагогов. Но мы очень надеемся, что проект продлят.

Семье Рыжих уже перечислили положенный миллион рублей. Кроме того, российский паспорт дал возможность получить материнский капитал. Этих денег достаточно, чтобы купить в Ульяновке хороший дом. Новые учителя уже присмотрели для себя подходящее жилье.

Арифметика учителя Рыжих

Зарплата, с учетом дополнительных часов, в среднем - 30 тысяч рублей. Ежемесячная региональная компенсация услуг ЖКХ - 2 300 рублей. Доплата за классное руководство - 5 000 рублей.

Еще одна возможная статья доходов - участие в конкурсах. В этом году, например, премии в 320 тысяч рублей в рамках Всероссийского конкурса профессионального мастерства удостоены одиннадцать сельских учителей Омской области.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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