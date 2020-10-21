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Рубрика: Авто

А не махнуть ли нам на воды...

Российская газета - Неделя № 238(8292)
В Кондопожском районе Карелии на четыре месяца раньше срока отремонтировали 32-километровый участок дороги Шуйская - Гирвас. Стоимость работ - 443,6 миллиона рублей.
"Кивач". Водопад, воспетый еще Гавриилом Державиным. Фото: GettyImages "Кивач". Водопад, воспетый еще Гавриилом Державиным. Фото: GettyImages
"Кивач". Водопад, воспетый еще Гавриилом Державиным. Фото: GettyImages

Еще в прошлом туристическом сезоне проехать к основным достопримечательностям было проблематично. Мало того что полотно извилистое, так еще и выбоины сплошные.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Комфортные дороги откроют доступ к российским достопримечательностям

Дорога ведет к биосферному заповеднику "Кивач", где находится водопад, воспетый еще Гавриилом Державиным, знаменитым поэтом и губернатором Олонецкой губернии - современной Карелии. Столетия прошли, а водопад по-прежнему величественен и красив.

Только за летние месяцы водопад "Кивач" принял 60 тысяч человек. Это равняется показателям всего прошлого года, сообщил директор Информационного туристского центра Карелии Алексей Тигушкин.

Это расстояние связывает в единый маршрут курорт "Марциальные воды", памятники природы у поселка Гирвас, природный заповедник "Кивач" и федеральный детский центр в Спасской Губе, который планируют построить.

Трасса также ведет к санаторию "Марциальные воды", где на источниках бывал Петр Первый. Воды здесь уникальные, в них содержится двухвалентное железо, особенно хорошо усваиваемое организмом.

Улучшили состояние трассы и от Санкт-Петербурга до деревни Морье в Ленинградской области. Именно здесь проходила знаменитая "Дорога жизни". Сегодня она повторяет сухопутный участок магистрали, по которому в годы блокады Ленинграда доставляли продовольствие и эвакуировали людей. Ремонт "Дороги жизни" в Ленинградской области завершили к юбилею Великой Победы. По словам заместителя директора дорожной организации Ильи Банникова, в рамках контракта положили новое асфальтобетонное покрытие, отремонтировали тротуары, заменили барьерные ограждения, нанесли горизонтальные разметки и установили знаки.

На этом участке использовали и современную технологию - метод объемного проектирования. Технология представляет подбор асфальтобетонной смеси с учетом интенсивности потока и средней годовой температуры.

В регионах Авто Дороги СЗФО

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