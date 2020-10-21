Художественный руководитель МДТ Лев Додин заболел коронавирусом

У художественного руководителя Малого драматического театра-Театра Европы Льва Додина и его супруги Татьяны Шестаковой обнаружен COVID-19. Татьяна Шестакова находится в больнице, сам режиссер лечится дома, сообщает пресс-служба МДТ.

В театре отмечают, что в связи со случаями коронавируса МДТ вынужден перенести ряд спектаклей.

В частности, постановка "Где нет зимы", показ которой был намечен на 21 октября, переносится на 6 ноября. 22 октября в МДТ в расписании значились спектакли "Дядя Ваня" и "Синий свет", их будут показывать 6 ноября.

Также перенесены спектакли "Братья Карамазовы" и "Трактир "Вечность".

На спектаклях МДТ-Театра Европы бывает много иногородних зрителей, которые приезжают специально на постановку. Поэтому обычно в театре стараются предупреждать об изменениях в афише заранее. Но в этот раз спектакли отменили в последний момент.

"Нам тоже жаль несыгранных спектаклей и вновь отложенных планов, но теперь мы не можем поступать иначе", - констатируют в театре.