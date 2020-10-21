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21.10.2020 14:58

Князи - в грязи!

Государственная программа стимулирования турпоездок по России набирает обороты в Крыму
Текст: Елена Мелихова
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 238(8292)
В октябре начался второй этап реализации Программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. Вернуть 20 процентов стоимости путевки (но не более 20 тысяч рублей за одну путевку) может каждый россиянин, вступивший в программу, причем число возвратов по одной карте неограниченно, человек может оплатить и несколько туров.
Купаться в бассейне и принимать грязевые ванны в санатории можно круглый год. Фото: Санаторий "Северное сияние" Купаться в бассейне и принимать грязевые ванны в санатории можно круглый год. Фото: Санаторий "Северное сияние"
Купаться в бассейне и принимать грязевые ванны в санатории можно круглый год. Фото: Санаторий "Северное сияние"

Как и ожидалось, большой популярностью у отдыхающих пользуется Крым. Он как магнит, в межсезонье притягивает тех, кто хочет не только насладиться красотами и мягким климатом полуострова, но и набраться новых впечатлений и сил, зарядиться позитивом и по-править здоровье благодаря ресурсам, заложенным здесь самой природой.

Это подтверждается и данными министерства курортов и туризма Крыма. Ведь только за одну неделю продаж после старта программы было куплено 1125 путевок в 79 крымских оте-лей.

Один из них - санаторий "Северное сияние", находящийся в городе Саки, всего в 20 метрах от моря и в 150 от знаменитого Сакского озера, и славящийся своей грязелечебницей. Сакская грязь поистине уникальна. Ученые много лет посвятили исследованиям сакского природного феномена - грязи и рапы. Ведь сакский черный ил обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Иловая сульфидная грязь благотворно влияет на опорно-двигательный аппарат, центральную нервную систему, кожу и органы дыхания.

В Саки приезжают люди с кожными заболеваниями, проблемами урологического или гинекологического профиля, мужского и женского бесплодия, болями в позвоночнике и суставах, с расстройствами гормонального фона.

- Программа кешбэка, к которой подключился и наш санаторий, действительно, замечательная. Это отличный бонус для наших туристов. Ведь благодаря этому отдыхающие могут частично компенсировать свои затраты. У них появилась возможность сэкономить и потратить эти деньги на увлекательные экскурсии, или провести на отдыхе больше времени, - говорит генеральный директор санатория Сергей Мишарин. - Нужно успеть воспользоваться таким предложением, которое будет действовать пока до 10 января 2021 года.

По мнению министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, программа стимулирования внутреннего туризма - абсолютное новшество в продвижении регионов и у нее безусловно, хорошие перспективы.

Кстати, по обновленным условиям программы, сегодня доступны предложения начиная от двух ночей, а не от четырех, как ранее. Отметим, что на эту программу правительством выделено 15 миллиардов рублей. Так что кешбэка хватит многим.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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