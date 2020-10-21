В октябре исполнилось 76 лет с момента начала Петсамо-Киркенесской операции, в ходе которой Кольский полуостров и Северная Норвегия были освобождены от немецких войск. С каждым годом об истории обороны региона мы узнаем все больше, но белых пятен в ней еще достаточно. По какой причине норвежцы до сих пор не могут возложить венки на могилы советских солдат, освобождавших Северную Норвегию? Как немцы смогли узнать заранее о начале Петсамо-Киркенесской операции? Как удалось наладить питание мурманчан в годы войны хлебом из первосортной канадской пшеницы? О некоторых малоизвестных страницах истории войны в Заполярье, порой горьких и трагических, "РГ" рассказали журналист и литератор Андрей Кирошко и один из основателей поискового движения в Мурманской области известный писатель-краевед Михаил Орешета.

"Мелите муку сами!"

Мало кто знает, что осенью 1941 года в Мурманске возникли большие трудности с продовольствием. Это было связано с перебоями в работе железной дороги, соединяющей Мурманск с "большой землей". В огромных пробках застряло множество составов, в том числе и тех, которые должны были доставить в город продовольствие. Купить продукты в магазинах было практически невозможно. Чтобы решить эту проблему, по решению региональных властей все население города было прикреплено к столовым. Было четко распланировано, какая категория сколько продуктов должна была получать.

Но еды недоставало даже по этим скудным нормам. Пик нехватки пришелся на январь 1942-го. А ведь в Мурманский порт пошли морские конвои союзников по ленд-лизу - с продовольствием, техникой и другими грузами, которые необходимо было разгружать. Для порта, механизация которого была очень низкой, это стало непростой задачей. На разгрузку направили почти все трудоспособное население города, даже женщин - из числа тех, кто покрепче. Полуголодные люди вручную разгружали суда. Можно только представить, как трудно было им извлекать из транспортов танки, авиационные моторы или самолеты по частям. Тем не менее несколько бригад грузчиков ухитрялись буквально за сутки разгружать судно, вмещавшее три-четыре тысячи тонн грузов. Потом люди шли в столовую, ели жидкий суп с хлебом и отправлялись спать, чтобы на следующий день снова приняться за тяжелейший труд.

Первый секретарь Мурманского обкома ВКП(б) Максим Старостин бомбардировал Москву письмами о катастрофической ситуации с продовольствием. Одно из писем он направил начальнику "Заготзерна". Тот прислал, казалось бы, издевательский ответ: мол, к вам приходят транспорты с заграничным зерном, вот и пеките хлеб сами. Но как это сделать, если на Кольском полуострове нет ни одной мельницы?

- Старостин пишет заместителю Сталина Анастасу Микояну письмо с просьбой прислать мельничные жернова, - рассказывает исследователь Андрей Кирошко. - Эта просьба была выполнена. А мельницу мурманчане уже построили сами. Мололи на ней зерно заключенные, поскольку все жители города были заняты работами в порту и на железной дороге. Уже 10 февраля в Мурманске выпекли первую партию хлеба из канадской пшеницы. Старостин с восторгом пишет об этом в своем дневнике: "Очень мягкий хлеб, очень белый и очень вкусный". Таким образом хлебный кризис был преодолен, и мурманчане оказались спасены. Кстати, Архангельску, куда также приходили союзные конвои, повезло меньше: в годы войны от голода там умерло около 18 тысяч человек.

Огненный дождь

Еще одно белое пятно - отсутствие в архивах отчетов о пожарах в Мурманске, вызванных налетами немецкой авиации. Только в июне 1942-го город бомбили 22 раза, на Мурманск обрушилось 657 фугасных авиабомб разного калибра - от 50 до 500 килограммов. Итог - 115 пожаров, во время которых сгорело более 800 деревянных жилых домов и других построек, погибли и были ранены сотни людей. Куда же девались документы, рассказывающие об этом и представляющие несомненную историческую ценность?

- Все эти отчеты были уничтожены в 1962 году. О причинах можно только догадываться. Но кое-что становится ясным, если вспомнить, что весной 1942 года в Мурманске не было предпринято никаких противопожарных мер, - продолжает Андрей Кирошко. - В годы войны одной из главных задач руководства региона было обслуживание конвоев, которые везли в страну военные грузы по ленд-лизу от союзников. Порт был разрушен почти полностью, и конвои стали разгружаться в Архангельске. Иными словами, порт при его огромном стратегическом значении оказался не очень готов к отражению воздушных налетов. По сути, прием конвоев был сорван. Возможно, власти решили по возможности "замазать" этот факт.

А затем произошло разделение архивов. Если в годы войны ПВО входила в структуру НКВД, то потом они разделились на милицию, КГБ и пожарную охрану, документы разошлись в разные стороны. Архивы местного штаба ПВО попали в региональное УВД, где и были уничтожены в 1962 году. Впрочем, никаких репрессий в отношении областного руководства не последовало - видимо, по той причине, что многие вопросы ему все же удалось успешно решить.

Кроме того, в Москве понимали, что руководство страны сделало далеко не все, чтобы обеспечить нормальную работу Мурманского порта во время войны. В частности, не хватало противовоздушной артиллерии. Центр города прикрывали всего лишь восемь зенитных орудий. Чтобы сбить один самолет, необходимо было выпустить около 70-80 снарядов из 76-миллиметрового орудия. Что могли поделать восемь пушек, если налет длился пять - десять минут?

Здесь мурманчанам в некотором отношении помог печально известный британский конвой PQ-17, разгромленный фашистами. После него англичане прекратили поставки в СССР военных грузов Северным морским путем. По этой причине немцы перестали так сильно бомбить город, и мурманчане получили передышку.

Могилы, которых нет

Горькой страницей войны в Заполярье стала история захоронения советских бойцов, которые погибли в боях за Северную Норвегию.

Первоначально они были погребены в районе Киркенеса и Нейдена. Но когда в сентябре 1945 года советские войска покидали Северную Норвегию, тела более шестисот похороненных солдат были эксгумированы и перенесены на территорию Печенгского района Мурманской области. Однако их официального захоронения не существует. На вопрос, куда девались тела бойцов, до сих пор нет ответа. И здесь на трудности войны уже ничего не спишешь - кто-то наплевательски отнесся к памяти героев.

- С этим был связан неприятный случай, когда в Мурманскую область приехала норвежская делегация и привезла венок, на ленте которого было написано: "Советским солдатам - освободителям Северной Норвегии", - добавляет Михаил Орешета. - Участники делегации хотели возложить этот венок на могилы тех, кто погиб в Норвегии. А могил нет! Такое отношение к памяти павших возмутительно. Это серьезная проблема, которую необходимо решать. Мы продолжаем искать затерянные могилы, но это задача, с которой справиться не так просто. Слишком много времени прошло с тех пор, слишком мало информации осталось.

Метеостанция-радиоперехватчик

- Мне доводилось много общаться с теми, с кем воевали наши деды и прадеды, - говорит Михаил Орешета. - Одно время в Мурманск приезжали по два-три автобуса с бывшими горными егерями, которые участвовали в немецком наступлении на наш город. Вспоминаю одну интересную историю. Вместе с этими горными егерями мы заехали в Трифонов Печенгский монастырь, где ко мне подошел участник поездки, который в годы войны служил на станции радиоперехвата. Мы поехали на гору Луостари, где стояла его станция. В годы войны все были уверены, что это немецкая метеостанция. Но в реальности с помощью этого оборудования немцы прослушивали все радиопереговоры наших войск на линии фронта. Немец сказал нам, что таким образом уже в сентябре им удалось выяснить, когда начнется Петсамо-Киркенесская операция, сколько войск в ней будет задействовано и каково направление главного удара.

Тем не менее это не спасло горных егерей. На Мурманском направлении они несли такие потери, которые оказались самыми большими на всем советско-германском фронте - немецкие части теряли до 40 процентов личного состава. Тогда, в годы войны, этого не знал никто, иначе этот факт можно было бы эффективно использовать в пропагандистской работе.

Справка "РГ"

18 июня в Мурманске отмечается День стойкости и мужества. В этот день в 1942 году город пережил самую массовую бомбардировку, в результате которой пожар уничтожил около шестисот деревянных и семь каменных домов, а также более тысячи сараев и других хозяйственных построек.