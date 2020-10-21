Ледокол "Арктика" вошел в состав атомного флота РФ

Михаил Мишустин принял участие в торжественной церемонии приемки универсального атомного ледокола "Арктика". Он подчеркнул, что Россия - бесспорный лидер в освоении северных территорий, а развитие парка ледоколов обеспечит стране первенство в Арктике. В среду премьер-министр с рабочим визитом посетил Мурманскую область.

"Мы гордимся, что Россия - единственная в мире, которая смогла создать атомный ледокольный флот. И сейчас в его состав мы принимаем еще один универсальный атомный ледокол "Арктика". Он станет головным из пяти судов - "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка", уникальной серии, которая предназначена для работы на Северном морском пути", - сказал председатель правительства.

Отметим, что "Арктика" - самый мощный и большой атомный ледокол в мире. Так, он может пробивать лед толщиной до трех метров и предназначен для сопровождения судов в арктических условиях.

Мишустин подчеркнул, что развитие ледоколов позволит в полной мере раскрыть транспортный потенциал Северного морского пути, "усилит интерес международного бизнеса к транзитному коридору между Европой и Азией и, конечно, обеспечит первенство России в Арктике, стратегически важном для нас регионе".

Напомним, что 12 октября ледокол "Арктика" прибыл в порт Мурманска. Его начнут использовать в акватории Северного морского пути уже с декабря 2020 года. Сегодня в Мурманской области у Мишустина также запланировано совещание о развитии Северного морского пути (СМП) и встреча с инвесторами Арктической зоны.