Мишустин поучаствует в приемке ледокола "Арктика"

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил ввести в эксплуатацию новый атомный ледокол "Арктика" с мощностью на гребных валах до 50 МВт.

Это позволит использовать его на Северном морском пути уже с декабря. В следующем году после установки нового гребного электродвигателя правого борта мощность судна повысится до 60 МВт.

Сегодня в Мурманске глава правительства должен принять участие в торжественной церемонии приемки "Арктики". В ходе рабочей поездки также запланировано совещание по развитию Северного морского пути и беседа с инвесторами Арктической зоны.