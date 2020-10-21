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Рубрика: Власть

Мишустин поучаствует в приемке ледокола "Арктика"

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил ввести в эксплуатацию новый атомный ледокол "Арктика" с мощностью на гребных валах до 50 МВт.

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Это позволит использовать его на Северном морском пути уже с декабря. В следующем году после установки нового гребного электродвигателя правого борта мощность судна повысится до 60 МВт.

Сегодня в Мурманске глава правительства должен принять участие в торжественной церемонии приемки "Арктики". В ходе рабочей поездки также запланировано совещание по развитию Северного морского пути и беседа с инвесторами Арктической зоны.

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