Мишустин присвоил названия новым мысам и островам в Арктике

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении официальных названий нескольким безымянным мысам и островам в российской части Арктики.

Названия получили десять географических объектов, в том числе на архипелаге Новая Земля. Они будут носить имена заслуженных ветеранов-гидрографов, многие из которых трудились в годы Великой Отечественной войны. "В частности, это мыс Буланова, мыс Афанасенкова, мыс Адмирала Владимирского, мыс Мамонтова, мыс Мороза, остров Бухмейера, остров Осокина и остров Кузнецова", - говорится на сайте правительства.

Еще двум островам в составе архипелага Земля Франца-Иосифа дали названия Западный и Восточный Нортбрук. Отмечается, что это части единого острова, разделенного образовавшимся проливом.

Все эти объекты нанесут на топографические и навигационные морские карты.