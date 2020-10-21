Мишустин рассказал о программе “Арктический гектар”

Правительство готовит программу по выделению земельных участков "Арктический гектар". Об этом 21 октября в ходе встречи с инвесторами в Мурманске рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, одна из участниц сообщила председателю правительства, что хотела бы взять участок земли в районе города Оленегорска Мурманской области для строительства там глэмпинга, где туристы могли бы наблюдать Северное сияние. Мишустин в ответ пояснил, что правительство РФ готовит программу по предоставлению земельных участков "Арктический гектар" по аналогии с программой "Дальневосточного гектара". "У нас законопроект уже есть, такие предложения министерство развития Дальнего Востока и Арктики представило. В ближайшее время мы примем соответствующее решение", - сказал он. Глава министерства Александр Козлов подтвердил это, добавив, что законопроект затем будет передан в Госдуму.