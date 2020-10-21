Новости

Опубликовано видео дуэли взглядов Нурмагомедова и Гэтжи 18:41
Посетителей ТЦ на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок 18:34
Путин заявил об отсутствии планов нового локдауна из-за коронавируса 18:24
"Ночные волки" отреставрировали памятник Советской армии в Софии 18:17
В Грузии захвативший банк преступник освободил пятерых заложников 18:15
Эксперт: Платформа "Московская электронная школа" оперативно решает сбои в работе 18:12
Юрий Стоянов сыграет старого вампира вместо Михаила Ефремова 18:00
Мутко: Ставки по ипотеке можно снизить еще на 1-1,5% 17:54
Учреждена премия имени Андрея Дементьева 17:50
Мишустин оценил проекты инвесторов в Арктике 17:50
"Спартак" проиграл "Енисею" в Кубке России по футболу 17:50
Путин поздравил Михалкова с юбилеем в модном формате 17:33
В Петербурге грузовик с мертвым водителем проехал два километра по КАД 17:32
В Минобрнауки не будут полностью переводить студентов на дистанционное обучение 17:20
Мишустин рассказал о программе “Арктический гектар” 17:06
Вышел трейлер "Манка" с Гэри Олдманом - нового фильма Финчера 17:05
Матвиенко: Награждение детей-героев пройдет в режиме телемоста 17:03
Дума поддерживает перенос компенсации советских вкладов еще на год 16:50
Ольга Любимова поздравила Никиту Михалкова с 75-летием 16:43
Доктор Мясников назвал четыре типа COVID-19 16:35
Вышел трейлер сериала "Бортпроводница" с Кейли "Пенни" Куоко 16:25
В России в этом году увеличилось число терактов 16:18
Эвакуация космонавтов "Союза МС-16" пройдет по сокращенному сценарию 16:05
В Москву прилетел редкий дятел 15:56
В Совфеде составляют список желающих сделать прививку от коронавируса 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
21.10.2020 17:06
Рубрика: Власть

Мишустин рассказал о программе “Арктический гектар”

Текст: Айсель Герейханова

Правительство готовит программу по выделению земельных участков "Арктический гектар". Об этом 21 октября в ходе встречи с инвесторами в Мурманске рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Мишустин: России нужно активнее увеличивать свое присутствие в Арктике

Так, одна из участниц сообщила председателю правительства, что хотела бы взять участок земли в районе города Оленегорска Мурманской области для строительства там глэмпинга, где туристы могли бы наблюдать Северное сияние. Мишустин в ответ пояснил, что правительство РФ готовит программу по предоставлению земельных участков "Арктический гектар" по аналогии с программой "Дальневосточного гектара". "У нас законопроект уже есть, такие предложения министерство развития Дальнего Востока и Арктики представило. В ближайшее время мы примем соответствующее решение", - сказал он. Глава министерства Александр Козлов подтвердил это, добавив, что законопроект затем будет передан в Госдуму.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Экономика Недвижимость Земля Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

Путин заявил об отсутствии планов нового локдауна из-за коронавируса
Оператор "Северного потока-2" прокомментировал новые санкции США
Мутко: Ставки по ипотеке можно снизить еще на 1-1,5%
Госдума одобрила президентские поправки о ФСБ и внешней разведке
Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций COVID-19
Как будем отдыхать в 2021 году
Кабмин поддержал продление "дачной амнистии" до 2026 года