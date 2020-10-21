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21.10.2020 16:13

Петербуржцы старше 50 лет могут повысить свою квалификацию

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Петербургские предприятия получили возможность не только подготовить для себя необходимых специалистов "с нуля", но и повысить квалификацию тех, кто уже успешно работает. Это важно для профессионалов, где регулярно появляются новые технологии и оборудование - например, для сварщиков.

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- Иногда к нам приходят люди, которые никогда не видели новых сварочных аппаратов, - рассказывает доцент кафедры сварки СПбПУ Петра Великого, научный руководитель ООО "УНТЦ "Сварка" Алексей Левченко. - В новых условиях они просто не могут работать, хотя являются настоящими профессионалами.

Программа переобучения, созданная Центром занятости населения Санкт-Петербурга, рассчитана на граждан старше 50 лет. Всего с начала года подана 81 заявка от работодателей на обучение 928 сотрудников такого возраста, завершили обучение 722 человека. Сварщиков среди них пока нет - первая группа только набрана. В условиях противодействия пандемии коронавируса они сейчас учатся удаленно - первый этап, теоретический, можно освоить и так.

- Нам на электронную почту присылают материалы, которые необходимо изучить, на очном этапе мы должны будем это доказать, - рассказывает сварщик ГУП ТЭК Алексей Святов. - У меня шестой разряд, но я всегда готов учиться новому.

Программа обучения "Специалист сварочного производства готовый к работам на многофункциональном сварочном оборудовании в соответствии с требованиями профессионального стандарта" составляет 200 часов - от металловедения и чтения технологических карт до практических занятий: ручная дуговая сварка плавящимся покрытым электродом и неплавящимся электродом в защитном газе, частично механизированная сварка плавлением, визуальный и измерительный контроль.

- Чтение технологической карты - это важнейшая часть работы, закон сварщика, - поясняет Левченко. - От того, насколько сварщик умеет читать и разбираться в документах, зависит в конечном итоге качество его работы.

Как отмечают в центре, переподготовка кадров ведется в рамках городской программы по многим специальностям - от кладовщика и парикмахера до пользователей персонального компьютера со знанием "1С: Управление торговлей" и программы типа "Трактир".

- С начала года у нас приступили к обучению почти три тысячи безработных граждан, две трети из которых женщины, - рассказали в ЦЗН. - Завершили обучение в дистанционном формате 1770 человек, остальные еще учатся.

Чтобы принять участие в программе профессионального обучения и дополнительного образования граждан в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", соискателям необходима только регистрация в Санкт-Петербурге. Сегодня заявление можно отправить дистанционно - даже без личной подписи.

Фото: Архив КМЗ
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- Петербуржцы старше 50 лет смогут получить сертификат на прохождение обучения в выбранной образовательной организации, - отметили в центре. - У работодателей появится возможность подобрать программы переподготовки или повышения квалификации сотрудников и получить субсидию на обучение в выбранной образовательной организации.

По программе повышения квалификации сварщиков сегодня учатся не так много специалистов. Но от каждого из них зависят, например, тепло и горячая вода в наших домах, поэтому программа рассчитана таким образом, чтобы профессионалы понимали, что и зачем они делают. И какие последствия повлечет нарушение технологии.

- Сейчас мы работаем с каждым индивидуально, - рассказывает Левченко, - теоретическую часть читают профессора, а практике обучают настоящие мастера.

В центре отмечают, что в рамках мероприятий по опережающему обучению, которое будет проходить с использованием дистанционных образовательных технологий, очно на материальной базе предприятий или на учебной базе образовательных организаций ежемесячно планируется направлять около тысячи человек. Незанятым гражданам, не получающим пенсию, в период обучения выплачивается стипендия в размере федерального МРОТ. А заработная плата сварщика на наиболее популярных порталах по поиску работы начинается от 50 тысяч рублей. 

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Все о трудоустройстве в Петербурге

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