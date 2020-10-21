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21.10.2020 16:02
Рубрика: Общество

До аптеки - через Москву

Почему пожилые петербуржцы не пользуются сервисами доставки лекарств на дом
Текст: Мария Теплых (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 237(8291)
В начале октября власти Петербурга призвали граждан старше 65 лет оставаться дома. Чтобы не стать частью печальной статистики, пожилые люди стараются как можно реже появляться в общественных местах. Но что делать пенсионерам, когда у них заканчиваются лекарства?

Чаще всего пожилые люди обращаются за помощью к волонтерам. С конца марта по начало июля петербургские добровольцы в рамках акции "МыВместе" выполнили 22,5 тысячи заявок. С 6 октября акция в городе возобновилась. Уже за первую неделю волонтеры приняли 93 заявки на лекарства. Но неужели пенсионеры, строго соблюдающие самоизоляцию, могут рассчитывать только на помощь добровольцев?

Фото: Пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
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С тех пор как правительство утвердило правила дистанционной продажи и доставки лекарств, в городе и области разрешение на онлайн-торговлю получили около 20 аптечных организаций. В нескольких из них, конечно, возможно заказать доставку безрецептурных препаратов, но фактически этими услугами пенсионеры пользуются редко. Кто-то "на Вы" с интернетом и новомодными сервисами, а у кого-то даже подходящей техники нет. Но и продвинутые пользователи вряд ли часто заказывают лекарства на дом. Все же доставка из аптеки - удовольствие платное. Ни одна аптечная сеть не выделит курьера "за спасибо", пока клиент не наполнит корзину препаратами на определенную сумму. Обычно эта сумма две-три тысячи рублей.

- Я нашел единственный способ, - делится опытом 72-летний пенсионер Леонид Анатольевич, - некоторые аптеки собирают заказ, иногда с ограничением суммы, иногда без, и говорят: "Вы можете получить его в течение суток". И это главная проблема. Представьте себе: я, допустим, в 12 часов дня понял, что мне нужны какие-то лекарства, вышел на сайт аптеки, набрал нужные мне препараты. Аптека рядом, но мне нельзя туда идти, потому что я на самоизоляции, а до 12 часов следующего дня необходимо их забрать. Значит, мне срочно нужно найти кого-то, кто пойдет в аптеку напротив, получит лекарства и принесет их. Вот в этом случае мне нужны волонтеры. Иначе получить лекарства я не могу.

Кроме того, закон разрешает аптекам продавать дистанционно только безрецептурные препараты. Значит, за рецептурным лекарством все равно придется кому-то идти, и тогда на помощь вновь спешат волонтеры.

Но и добровольцы не всесильны. Начальник управления по развитию студенческих инициатив Андрей Зленко считает, что главные трудности, с которыми сталкиваются волонтеры, - это проблемы с логистикой и отсутствие лекарств в аптеках. Особенно когда речь идет о льготных препаратах.

Ни одна аптечная сеть не выделит курьера "за спасибо"

- Был такой случай, - вспоминает Андрей, - когда я из Петроградского района, где живу и работаю, поехал в Колпино за рецептом. Из Колпино - в Зеленогорск, потому что только в Зеленогорске это лекарство есть, и из Зеленогорска обратно в Колпино. Это была пятница - единственный день, когда можно было поехать, потому что в субботу и воскресенье социальная аптека закрыта. То есть если ты не взял инсулин сегодня, то в выходные получить его не получится. А препарат нужен был срочно: там, оказывается, до понедельника могли не дожить.

Еще одной проблемой для волонтеров стала единая горячая линия. Заявки со всей страны проходят через московский колл-центр, где их обрабатывают и лишь потом отправляют местным добровольцам. Из-за этого появляется путаница с географией и, главное, пропадает столь ценное время.

- Там не распределяют, что нужно купить: еду или лекарства, - объясняет Андрей. - Нам падает заявка, и только потом, когда ты звонишь бабушке или дедушке, ты понимаешь, что нужно. У нас были случаи, когда мы не доезжали с заказами. Не успевали просто приезжать. И дело не в том, что мы долго ехали, просто ситуация такая была. Вечером заказ, а утром уже не к кому ехать.

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По словам Андрея, сейчас волонтеры формируют районные сообщества и выстраивают собственную логистику. Это должно улучшить ситуацию со срочными заявками.

Однако бывают и такие случаи, когда хроническим больным нужно получить не только само лекарство, но и рецепт на него. Тогда возникает еще одно звено - поликлиника.

- У каждого пожилого человека есть социальный работник, который его обслуживает. Этот соцработник может непосредственно записаться к участковому врачу и в часы приема прийти, взять амбулаторную карту в регистратуре и выписать лекарство, - объясняет врач общей практики поликлиники N 34 Петроградского района Наталья Лякова. - И при социальной службе есть специальные волонтеры. Как правило, это студенты. Они также записываются на прием, выписывают лекарства и несут их пожилому человеку. Если же нужен рецепт на наркотический или психотропный препарат, тогда уже сам врач выходит на вызов, осматривает больного и назначает лекарство. Но, как правило, приходят родственники пациента.

По закону, "обналичить" в аптеках рецепт на такой препарат может сам пациент, его законный представитель или любой другой человек, у которого есть доверенность, которую, кстати, необязательно заверять у нотариуса. Однако узнать, что фактически требуют у "доверенных лиц" в аптеках, не удалось: как оказалось, дозвониться по номеру круглосуточной информационно-справочной службы "Здоровье города" крайне сложно.

Печально, конечно, что проблемы проявились в непростой период, когда снабдить пенсионеров лекарствами особенно важно. Однако и на такую ситуацию можно взглянуть под другим углом.

- Спасибо ковиду за то, что вскрыл некоторые проблемы, - говорит Андрей Зленко. - Они были всегда, но мы не обращали на них внимания, не понимали и не осознавали их. Теперь мы все увидели, а когда ты окунулся в проблему, ты смело думаешь о том, что и как надо исправить.

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