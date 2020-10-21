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Код комфорта

Созданные по проектам СПбГАСУ территории признали лучшими в Ленобласти
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В Ленинградской области подвели итоги конкурса на лучший архитектурный облик общественных территорий региона. Первое место за лучший реализованный проект создания и благоустройства общественно значимых публичных пространств получила концепция развития поселка Виллози в Ломоносовском районе, второе место - у "Парка поколений" в Тихвине. Оба этих проекта также вошли в реестр лучших практик по благоустройству Минстроя России за 2019 год, а созданы они были группой преподавателей и студентов СПбГАСУ. О том, как удалось создать эти проекты и какие специалисты над ними работали, рассказали "РГ" и. о. заведующего кафедрой дизайна архитектурной среды СПбГАСУ Андрей Суровенков и доцент кафедры архитектурной среды СПбГАСУ Светлана Данилова.
Скейт-парк в Виллози. Фото: Пресс-служба СПбГАСУ Скейт-парк в Виллози. Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
Скейт-парк в Виллози. Фото: Пресс-служба СПбГАСУ

В чем особенность проектов в Виллози и в Тихвине?

Светлана Данилова: В обоих случаях это комплексные проекты, которые затрагивают благоустройство не отдельной локации, а довольно большой территории. В Виллози, например, наш проект касается всего поселка, а в Тихвине создается новая многофункциональная зона отдыха. Оба проекта рассчитаны на несколько лет, поскольку мероприятий много, работы ведутся поэтапно. Причем здесь действительно применяется комплексный подход.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
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Например, в Виллози, когда мы занимались приведением в порядок дворовых территорий, по линии муниципалитетов шел ремонт фасадов и лестничных клеток, замена сетей. Кроме того, был построен современный бассейн, учитывая, что поселок небольшой, люди получили современный объект для занятий спортом буквально в шаговой доступности с новой инфраструктурой.

Примечательно, что как в Тихвине, так и в Виллози местная администрация не вмешивалась в дизайнерские решения, а наоборот, все вещи, связанные с эстетикой и с айдентикой, отдали профессионалам. Я считаю, это абсолютно правильный подход, вопреки сложившейся практике, когда сотрудники администрации сами рисуют проект благоустройства, подбирают материалы и оборудование. Дизайн среды - это очень сложная сфера, ею должны заниматься профессионалы.

Андрей Суровенков Фото: Пресс-служба СПбГАСУ

При подготовке проектов вы привлекали социологов и антропологов. Зачем?

Андрей Суровенков: Сегодня практически все проекты создаются на основе пожеланий граждан. И это логично, ведь среда должна быть комфортна в первую очередь для того, кто там живет. У нас долгое время господствовал следующий подход: чиновники создают проект, утверждают его, затем реализуют, отчитываются перед начальством, и на этом все заканчивается. А потом оказывается, что людям неудобно ходить по проложенным для них пешеходным дорожкам или им не нравится созданная аллея. Поэтому современный подход к дизайну среды подразумевает опросы граждан. Но мнение людей надо уметь и правильно зафиксировать. Иногда граждане, которые никогда не были связаны с дизайном, просто не могут сформулировать, чего они хотят. Вот как раз здесь и помогают социологи и антропологи.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
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Люди приняли эти два проекта в Ленобласти?

Светлана Данилова: Да, жителям понравилось - мы поддерживаем с ними связь. Например, в Виллози наш проект называют "Арт-кварталом", люди там проводят время, выкладывают селфи, водят гостей. Новый скейт-парк пользуется бешеной популярностью у подростков, это устраивает как самих юных жителей Виллози, так и их родителей. Раньше на этом месте был пустырь, где находиться было не очень безопасно, а у молодежи не было места для активности. Когда был сдан скейтпарк, решились оба вопроса: среда стала безопасной, и у подростков появилась своя локация, теперь родители знают, где их дети проводят время, также снизилась нагрузка на детские площадки.

Какие работы в проектах выполняли студенты?

Светлана Данилова: Вместе с моими студентами кафедры дизайна архитектурной среды мы на стадии концепции разрабатывали генеральный план благоустройства, делали визуализации и презентацию. Это масштабные проекты, и их реализовать возможно только в команде.

А если бы студенты что-то напортачили? Ведь это же реальные проекты для жизни.

Андрей Суровенков: Во-первых, у проектов имеется руководитель, профессионал, с большим опытом. Он решает юридические вопросы, ведет переговоры и, конечно, проверяет работу студентов. Во-вторых, сама по себе сфера ландшафтной архитектуры очень юная, здесь движущей силой являются молодые специалисты, они действительно представляют какие-то современные яркие идеи.

Светлана Данилова Фото: Пресс-служба СПбГАСУ

Светлана Данилова: Важно и то, что наши выпускники чувствуют, что приносят пользу, что создают проекты, которые реально нужны людям. Так как кафедра молодая, большинство сотрудников - практикующие архитекторы, и мы стараемся давать ребятам самые передовые знания. Увы, в вузах распространена практика, когда выпускные проекты остаются лежать на полках. Если что, у нас выполнение магистерской работы занимает полтора года, и это командный труд, где формируется комиссия, проводятся исследования, студенты поднимают архивные данные. И я считаю, что это неправильно, когда все эти материалы в итоге просто ложатся в архив, я полагаю, что такие работы должны направляться в профильные комитеты и приоритетно внедряться. Опыт сотрудничества с Ленинградской областью показывает, что это возможно. Благодаря нашей активной позиции усиливается коммуникация между муниципалитетами, комитетами и жителями, повышается интерес, растет качество предложений и реализованных объектов, аккумулируется лучший опыт.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
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Для самих магистрантов участие в таком проекте - отличный задел на будущее. Так, моя выпускница Анита Попова с проектом по Виллози попала во всероссийскую образовательную программу "Архитекторы. РФ", где получила дополнительные компетенции управленца. Сейчас Анита работает в Центре городских компетенций Ленинградской области, который я консультировала на стадии формирования. Задача Центра - повышение качества городской среды в населенных пунктах региона, синхронизация и мониторинг реализации проектов благоустройства, участие в московском конкурсе "Малые города и исторические поселения" и получение федеральных грантов на развитие. Кстати, проект Смоляного Мыса в Выборге в 2018 году стал первым победителем из региона - проект также выполнялся под моим руководством совместно со студентами.

С этого года у вас появилась новая специальность: "Ландшафтный архитектор". Что это за направление?

Андрей Суровенков: На направлении "Ландшафтная архитектура" открывается магистратура, которая раньше на кафедре ДАС была только по специальности "Дизайн архитектурной среды". На самом деле это похожие сферы, но ландшафтный архитектор больше погружен в вопросы озеленения и экологии, экосистемного проектирования.

Классический пример: на улицах городов зимой часто используют антиобледенители на основе соли. Эти вещества плохо действуют на корневую систему деревьев, которые высажены на тротуарах. Ландшафтный архитектор может с помощью различных приемов решить этот вопрос, сделать так, чтобы реагент не попадал на растения, тогда и гололед зимой не страшен, и деревья выживут.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
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Где ландшафтные архитекторы и дизайнеры архитектурной среды находят работу?

Андрей Суровенков: Вариантов на самом деле много. Это и архитектурные бюро, и профильные комитеты по архитектуре или благоустройству, и центры компетенций, активно наших выпускников нанимают и в органы местного самоуправления. Если раньше считалось, что проект дома заканчивается на самом здании, то теперь пришло понимание, что для создания завершенной, удобной для жизни среды необходимо также продумать и дизайн окружения.

Наверное, у вас сложно учиться?

Светлана Данилова: Наши ребята изучают точные и естественные науки, кроме того, мы должны уметь ответственно работать руками, прикасаясь к живому природному материалу. Одним из главных стимулов является то, что в нашей сфере можно довольно быстро увидеть результаты своего труда: проекты делаются за три-шесть месяцев и они действительно преображают окружающую действительность, влияют на самочувствие, люди начинают чувствовать комфорт и связь с Природой, получать удовольствие от жизни. И это самое главное.

Справка

Проекты в Виллози и Тихвине реализуются в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Главный архитектор проектов - Светлана Борисовна Данилова.

В Виллози за два года благоустроены въездная зона со стороны Гатчинского шоссе и первая очередь внутриквартальной территории - пространство внутри четырех многоквартирных домов, проложены прогулочные маршруты, транзиты и подходы к парадным, обустроены новые парковочные места, расширены проезды, установлены малые архитектурные формы, появилась разноуровневая подсветка, скейтпарк. В озеленении использованы краснолистные деревья и кустарники, а также хвойники. Разработан единый дизайн предметного наполнения, формирующий аутентичность среды поселка - использованы растительные элементы, символизирующие связь с Природой, сбалансированная цветовая гамма, внедрен модульный подход.

"Парк поколений" в Тихвине реализуется с 2018 года. В каркас общественного пространства вдоль реки Тихвинка интегрированы променад, скейт-парк, смотровая площадка, игровая зона, городской пляж, площадки для релакса, общения и принятия солнечных ванн у воды. Работая с администрацией и краеведами, авторы разработали уникальное графическое решение на тему истории города и дизайн-код, элементы которого использованы при создании малых архитектурных форм и навесов, формирующих пространственное решение среды.

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