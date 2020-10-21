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21.10.2020 18:50
Рубрика: Происшествия

Свадебный кортеж протаранил автобусную остановку в Петербурге

Текст: Вера Черенева

В Петербурге на остановку возле дома № 23 по проспекту Косягина выбросило автомобиль Hyundai из свадебного кортежа.

Фото: iStock
В Петербурге грузовик с мертвым водителем проехал два километра по КАД

Как сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, изначально Hyundai столкнулся с машинами Lexus и Mercedes. Кто из трех водителей нарушил правила дорожного движения, пока не известно.

От удара Hyundai выбросило на остановку. По счастливой случайности там не было пассажиров. Машина перевернулась и влетела прямо в павильон. Несмотря на то, что иномарку изрядно помяло при столкновении, серьезных травм никто не получил. Однако помощь врачей понадобилась водителю и пассажирке автомобиля.

Очевидцы в соцсетях отмечают, что пострадавшие - это жених с невестой, которые торопились на свадебную церемонию.

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