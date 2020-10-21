В Коми школьный автобус столкнулся с грузовиком

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В городе Сосногорске Республики Коми школьный автобус врезался в грузовик "Урал", сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, школьный автобус вел 14 детей из поселка Нижний Одес в Сосногорск.

По предварительным данным, на повороте водитель не справился с управлением и автобус выбросило на встречную полосу.

В результате происшествия пострадали двое детей. Сейчас они в больнице. Местное УГИБДД проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.