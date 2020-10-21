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21.10.2020 16:35

Не только книги

Библиотеки ищут способы привлечения читателей
Текст: Валентина Палатурян (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 237(8291)
На Васильевском острове открылся филиал библиотеки имени Маяковского - "Линии". Он располагается в одноименном общественном пространстве. Это не обычная библиотека, хотя книги под заказ сюда доставляют дважды в неделю. "Линии" - современная площадка для публичных лекций, встреч и выставок: первые мероприятия были посвящены урбанистике, дизайну и экологии. И таких мест в городе становится все больше.

Многофункциональность и открытость - главные тренды современных библиотек. Таким "живым" пространством является и проект "Современник", который объединяет площадки детской и взрослой библиотек и предоставляет посетителям множество других опций. Например, мультимедийная мастерская здесь оборудована компьютерами и графическими планшетами. Кроме того, здесь есть зона виртуальной реальности и 3D-голографическая пирамид

Фото: Сергей Николаев/РГ
В Петербурге прошел "Тотальный диктант"

Библиотека имени Лермонтова практически каждый день проводит в своих стенах публичные мероприятия.

- Это стало традицией довольно давно. Людям из ближайших домов удобно посещать бесплатные мероприятия, которые проходят у нас. Основная функция библиотеки - просветительская, поэтому мы и стараемся проводить публичные лекции, презентации книг, встречи, творческие вечера, - рассказывает Оксана Дадонова, заведующая центром культурных программ библиотечной системы.

Такое опыт - не исключение. Библиотека имени Гоголя, которая в интерьере обыгрывает фигуру самого писателя, тем самым привлекая посетителей к его творчеству, также проводит публичные мероприятия - языковые разговорные клубы, встречи с писателями и просто интересными людьми.

В библиотеках по читательскому билету — практически неограниченный доступ к огромной электронной базе

Социальные сети - еще один мощнейший механизм, которым библиотеки стали пользоваться не так давно. Тот же "Современник" ведет телеграмм-канал о жизни библиотеки и книгах: здесь разработали несколько персонажей и с их помощью делятся своими мыслями и рассказывают о забавных ситуациях. А в группе в "ВКонтакте" библиотека публикует видео из "Мастерской современника". Причем мастер-классы не посвящены книгам: "Современник" рассказывает, как сделать бомбочки для ванны, сшить значки из фетра или создать блокнот с отпечатками летних трав.

Петербургские библиотеки вышли на рынок street-print

Пандемия укрепила осознание того, что для успешной работы библиотекам надо использовать новые формы реализации. А точнее - электронные ресурсы. Доступ к электронным версиям книг - опция не новая, но, как оказалась, очень нужная. Многие библиотеки при оформлении читательского билета предоставляют доступ к онлайн-библиотекам, таким как "ЛитРес". Не приходить в библиотеку за книгой, а читать все нужные издания на своем компьютере - удобно и быстро. Поэтому запросы на электронные книги растут, а необходимость держать в руках физический вариант издания падает. Хотя Оксана Дадонова убеждена в другом:

- Далеко не все любят читать книгу в электронном виде. Достаточно много читателей, которые не хотят отказываться от удовольствия брать в руки бумажную книгу, печатное издание. Но для нас очень важно донести, что в библиотеках сегодня по читательскому билету вы получаете практически неограниченный доступ к огромной электронной базе. Далеко не все это знают и не все осознают великую возможность свободы передвижения в книжном мире с помощью одного маленького читательского билета.

Так или иначе библиотеки стремятся стать не только хранилищем книг, но и публичным пространством, площадкой для творчества и развития, брендом.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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