В Петербурге грузовик с мертвым водителем проехал два километра по КАД

В Петербурге региональное управление ГИБДД начало проверку обстоятельств ДТП с грузовиком Volvo, который врезался в ограждение, а потом въехал в легковушку. По предварительным данным, машиной в момент столкновений никто не управлял, поскольку водитель скоропостижно скончался в кабине, сообщает пресс-служба ведомства.

Пока сотрудникам УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области известно следующее. На 46-м участке Кольцевой автомобильной дороги грузовик врезался в ограждение, до этого он несколько раз перестраивался и никаких сигналов не подавал.

После столкновения фура продолжила движение. Проехав два километра, грузовик по касательной задел Renault, а затем протаранил силовое ограждение. Только после этого грузовик остановился.

К грузовику подбежали очевидцы, водители, которые проезжали рядом и видели все эти маневры. Когда дверь кабины фуры открыли, то обнаружили, что водитель мертв.

Как говорят в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель скончался еще во время движения грузовика.