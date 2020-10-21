В Петербурге снова участились случаи отравления собак. Так, в Красногвардейском районе, по данным ветеринарных клиник и опросам пострадавших, за два месяца отравились 40 животных.

30 июня Анна Квятковская с дочерью выгуливали собак в Полюстровском парке. Такса съела что-то с земли незаметно от хозяев. Через три часа у собаки начались судороги, вскоре собака скончался в реанимации. Диагноз, поставленный ветеринарами, был таков - отравление изониазидом (противотуберкулезный препарат, опасный для животных). По той же причине 10 августа погибла собака Александры Марковой, а через четыре дня приступ случился и у второй собаки: питомца удалось спасти в клинике благодаря тому, что Александра вовремя сделала ему укол витамина B6. А Людмила Шевчук потратила более 80 тысяч рублей на лечение двух собак.

Одной из возможных причин отравления ветеринары называют яд, используемый для травли крыс и птиц. Александра Новоселова отдала анализы умершего питомца на экспертизу, которая показала сразу три ядовитых вещества, одно из которых - изониазид. Собака Александры находится в камере глубокой заморозки до возбуждения уголовного дела, в рамках которого пострадавшая готова озвучить названия веществ. В возбуждении дела Александре, как и другим пострадавшим, отказывают. Хозяева отравленных животных обращались в полицию и поголовно получали отказы из-за "отсутствия события преступления". Камер наблюдения на месте происшествия нет, а в постановлениях пишут: "Установить неизвестное вещество и его происхождение не представилось возможным". Чтобы уголовное дело завели, пострадавшие должны обнаружить отраву на улице и сразу же вызвать и дождаться полицию, которая возьмет вещество на собственную экспертизу, - в реальных опасных для животного обстоятельствах это невозможно. Экспертизы, сделанные по личной инициативе, не рассматривают под предлогом: "Как вы докажете, что собака отравилась именно там?", а в отказах пишут: "Доказательств, достаточных для возбуждения уголовного дела, не получено".

По данным ветеринарных клиник и опросам пострадавших, только в одном районе города за два месяца отравились 40 животных

Хозяева отравленных собак обращались в администрацию Красногвардейского района с просьбой согласовать мирную акцию "Пустой поводок" в Полюстровском парке 27 сентября - им отказали. В эту дату в парке администрация согласовала и впоследствии провела собачье соревнование "Необыкновенный кросс".

22 сентября у пострадавших состоялась встреча с советником главы Администрации Красногвардейского района Александром Косиновым и сотрудниками РУВД, на которой жителям сообщили, что за содержание парка ответственно предприятие "Охтинка", которому поручено провести уборку. Пострадавшие подняли вопрос о дальнейшей безопасности и специализированных территориях для выгула, но не получили конкретного ответа.

Ответ пришел по почте из Законодательного собрания: 15 октября в администрации Красногвардейского района сообщили, что бюджетных ассигнований для обустройства площадок нет и организовать их могут только после общественных слушаний. В ответе также говорится, что в Красногвардейском районе обустроены две спортивно-дрессировочные площадки. Правда, чтобы попасть туда, нужно платить за дрессировку - на заборах висят замки, доступ есть только для занятий с кинологами по расписанию.

Сейчас пострадавшие хотят добиться уголовного дела и расследования: на руках у жителей есть заключения из ветеринарных клиник, подтверждающие отравления, - при их наличии возбуждение дела по ст. 245 УК РФ возможно, несмотря на неустановление виновного лица. Полиция же настаивает на том, что факты умышленного отравления животных и причинения вреда не подтверждаются. Последний случай отравления произошел на границе Красногвардейского и Невского районов 30 сентября: собака Эвелины Эфендиевой, по выводу ветеринаров, "отравилась неизвестным сильнодействующим ядом". Местные жители и жители соседних районов замечали на улицах людей, разбрасывающих "что-то" по кустам: чаще всего замечены женщины среднего и преклонного возраста.