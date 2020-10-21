В Ленинградской области полиция задержала 37-летнего мужчину, который умудрился украсть гараж вместе с машиной. Теперь последователю Юрия Деточкина из деревни Ушаки может грозить до пяти лет лишения свободы.

В данном случае, правда, похититель не был так же бескорыстен, как герой фильма "Берегись автомобиля". Его жертвой стала 52-летняя соседка, добычей - автомобиль ВАЗ 1976 года выпуска, а вырученные деньги он потратил исключительно на себя.

Как рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, идея похищения родилась у мужчины еще в начале лета. Однако хозяйка обнаружила пропажу только 5 октября, о чем и заявила в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов довольно быстро установили, куда мог исчезнуть целый металлический гараж, к тому же не пустой, а через полтора часа после получения заявления задержали и "фокусника". Он, кстати, уже был ранее судим.

- Подозреваемый позвонил в компанию по приему металлолома в Тосно и предложил забрать гараж и автомобиль, представившись собственником этого имущества, - рассказали в полиции. - Прибывшие на место работники пункта приема демонтировали гараж и ВАЗ.

Автомобиль и металлическую коробку гаража, ставшие теперь просто железным ломом, рабочие увезли с собой. А взамен выдали лжевладельцу 30 тысяч рублей. Мужчина продешевил почти в три раза - пострадавшая оценила свое имущество в 80 тысяч. Пока предприимчивый гражданин находится под подпиской о невыезде, решение о его дальнейшей судьбе примет суд.