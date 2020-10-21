К 2024 году благодаря реализации утвержденного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным комплексного плана обеспечения надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, полуостров должен избавиться от дефицита воды. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Согласно распоряжению правительства РФ, сооружения для опреснения морской воды по технологии обратного осмоса в Крыму и Севастополе (без учета строительства необходимой инженерной инфраструктуры) намечено построить к 2022 году. Из федерального бюджета на эти цели выделят 7,8 миллиарда рублей, из региональных - 410 миллионов. В результате и Республика Крым, и Севастополь получат дополнительно по 20 тысяч кубометров чистой воды в сутки.

Также в плане переброска части стока реки Салгир в Межгорный гидроузел: на нее предполагается выделить 5,7 миллиарда рублей. Вода Салгира будет очищаться и использоваться для хозяйственно-бытовых целей Симферополя. Еще 9,5 миллиарда планируется направить на строительство водоводов от Чернореченского водохранилища до водопроводного узла в Севастополе. 8,5 миллиарда - на проектирование и строительство в городе-герое канализационных очистных сооружений "Южные".

Очень важный пункт - сокращение потерь в ветхих сетях водоснабжения, которые сейчас достигают в разных муниципалитетах 40-60 процентов.

- Реализация плана рассчитана до 2024 года, - отметил глава РК Сергей Аксенов. - Уже в этом году на снижение потерь в сетях водоснабжения крымской столицы будет направлено 400 миллионов рублей. Мы приступили к этой работе. Еще 250 миллионов рублей выделены на бурение скважин на водозаборах, и эта работа тоже уже идет. До 1 декабря мы подадим в Симферополь еще 10 тысяч кубов воды из пяти скважин. И еще 30 тысяч кубов воды до 1 февраля из Ивановского и Вилинского водозаборов. В итоге Симферополь плюсом получит 40 тысяч кубов воды в сутки.

Помимо Симферополя предстоит построить либо реконструировать водопроводные сети и канализационные очистные сооружения в Ялте, Алуште, Феодосии, Евпатории, Керчи и Судаке.

Советник директора ГВСУ No4 Алексей Трубачев представил проект ковшового водозабора на реке Бельбек. Фото: Юлия Крымова

- Реализация плана даст подачу не менее 310 тысяч кубометров воды в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей, - резюмировал Аксенов. - Никакие блокады и никакие санкции не способны остановить развитие российского полуострова.

Новым источником воды для Севастополя станет река Бельбек после строительства на ней плотины и водозабора. Специалисты Главного военно-строительного управления N 4 Минобороны России уже приступили к реализации проекта. Сейчас на объекте работает 160 человек и 38 единиц техники, а в течение недели добавятся еще 150 строителей и 20 машин.

Реку перегородит водосбросная плотина длиной 29 метров. Рядом появится накопительный бассейн объемом 150 тысяч кубометров и очистные сооружения производительностью 50 тысяч кубометров в сутки (1,5 миллиона кубометров в месяц), что составляет половину объема воды, потребляемого Севастополем.

Отсюда будет проложен трубопровод в так называемый днепровский водовод, по которому вода поступит в Севастополь.

- Главный объект, на который мы возлагаем самые большие надежды, - ковшовый водозабор на реке Бельбек, - сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. - Он рассчитан на забор до 50 тысяч кубометров в сутки в период паводка. Такой объем воды обычно сливается в море. Водозабор позволит сэкономить воду Чернореченского водохранилища в период его активного наполнения.

Реализация плана даст подачу не менее 310 тысяч кубометров воды в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров

По словам губернатора, в период паводка из Бельбека планируется забирать до 10 миллионов кубометров воды. На это время будет приостановлен сброс воды из Чернореченского водохранилища.

Как заявил завкафедрой водоснабжения Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Илья Николенко, очень важно выделение средств на ревизию всех известных подземных источников полуострова. Объем их запасов обычно утверждается один раз в 25 лет, и последний раз это делалось еще при СССР.

- Есть как возобновляемый объем подземных вод, так и не возобновляемый, - объяснил ученый. - Очень важно не переходить черту, потому что в случае избыточного потребления наступят негативные последствия - засаливание воды, почв и повышение жесткости воды.