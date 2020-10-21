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Рубрика: Общество

Ворота в рай

Что изменилось за век с момента принятия ленинского декрета о курортном деле в Крыму
Текст: Елена Озерян (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 238(8292)
В этом году исполняется 100 лет со дня принятия декрета "Об использовании Крыма для лечения трудящихся". О том, как на полуострове создавалась санаторно-курортная отрасль и насколько опыт прошлых лет актуален сегодня, "РГ" рассказал доцент кафедры истории России исторического факультета Таврической академии КФУ, автор книги "Всесоюзная здравница: история туризма и курортного дела Крыма в 1920-1980-е годы" Алексей Попов.
По числу туристов Крым только приближается к показателям советского времени. Фото: Илья Изотов/ РГ По числу туристов Крым только приближается к показателям советского времени. Фото: Илья Изотов/ РГ
По числу туристов Крым только приближается к показателям советского времени. Фото: Илья Изотов/ РГ

Уже в дореволюционный период полуостров был для жителей Российской империи одним из самых притягательных мест. Что же привлекало россиян в Крым в XIX-ХХ веках, когда еще не были построены санатории и пансионаты?

Фото: Илья Изотов/РГ
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Алексей Попов: Регион привлекал огромной концентрацией природных и историко-культурных достопримечательностей. Со временем русская Ривьера, как тогда называли Крымское побережье, стала одним из самых популярных направлений для путешествий с лечебными, оздоровительными, познавательными, развлекательными целями. А в 60-е годы XIX века Южный берег Крыма стал местом отдыха представителей императорской династии Романовых. Вслед за августейшими особами на полуостров потянулась российская знать, успешные предприниматели, выдающиеся деятели отечественной культуры и науки. Что тоже добавляло популярности Крыму среди соотечественников. Со временем из провинциального городка у моря Ялта превратилась в южную столицу огромной Российской империи.

Спустя сто лет, в нынешнем "коронавирусном" сезоне, на курортах Крыма тоже наблюдается аншлаг. Отдыхать на полуостров едут люди, практически, из всех уголков страны.

Алексей Попов: Как и в советский период, когда Крым был важнейшим туристско-рекреационным регионом страны, получив общепризнанный статус Всероссийской, а затем и Всесоюзной здравницы. К 1960 году ежегодное количество туристов и рекреантов достигло 1,2 миллиона человек, в 1970-м - 5 миллионов, в 1980-м -7 миллионов, а в 1988-м - уже 8,3 миллиона человек. "Все хотят в рай. А рай - это Крым", - не без иронии констатировал один из советских журналистов. Повышению туристско-рекреационной привлекательности Крыма очень способствовали социальные программы государства: организация доступных путешествий, оздоровления и лечения. В основном путевки выдавали профсоюзные организации и органы здравоохранения (часть путевок распределяли совершенно бесплатно, остальные - всего за 30% стоимости).

Алексей Попов: До 1917 года отдых в Крыму был доступен в основном привилегированным сословиям.

"Право на отдых" в Крыму, гарантированное Конституцией СССР, имел каждый советский человек?

Алексей Попов: Первоначально провозглашалось, что такой отдых является привилегией пролетариата - рабочих и крестьян. Кстати, 95 лет назад состоялось открытие первого в мире крестьянского курорта, который располагался в бывшей резиденции российских императоров - Ливадийском дворцовом комплексе. По понятным причинам этот факт широко освещался советскими средствами массовой информации и стал успешной PR-акцией, рассчитанной не только на внутреннюю, но и международную аудиторию. Но впоследствии социальная политика в СССР развивалась таким образом, что отдохнуть в Крыму могли люди из всех социальных групп и практически с любым уровнем доходов. Другое дело, что отдых этот был неравнозначен - для государственно-партийного руководства существовали госдачи и элитные ведомственные санатории. В хороших условиях могли отдыхать офицеры и представители творческой интеллигенции. Комфорта в здравницах для рядовых трудящихся было меньше, а, кроме того, огромное количество людей, которым вообще не доставалось вожделенной путевки на юг, отправлялись отдыхать "дикарями". В летние месяцы наплыв отдыхающих без путевок был огромен. Это очень ярко показано в фильмах "Спортлото-82" и "Будьте моим мужем".

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Вернемся к событиям, происходившим 100 лет назад. Считается, что покровителем курортного дела в Крыму на первом его этапе был Ленин, хотя сам он ни разу здравницу не посетил.

Алексей Попов: Судя по воспоминаниям наркома здравоохранения Николая Семашко -автора проекта декрета "Об использовании Крыма для лечения трудящихся" - Ленин особенно интересовался курортным делом, больше всего - крымскими курортами. Отчасти, наверное, и потому, что уполномоченным Наркомздрава по крымским курортам тогда был его брат - Дмитрий Ульянов, который немало писал Ленину о прелестях курортов полуострова. Николай Семашко в 1920 году тоже побывал, как сегодня сказали бы, с рабочей поездкой на полуострове, объехал все курорты. Он вспоминал: "Восторгу моему от курортных богатств не было границ. Вернувшись в Москву, я с расширенными зрачками повествовал Ленину о крымских прелестях. Владимир Ильич внимательно меня выслушал и сказал: "Напишите проект декрета СНК, но политический, такой, чтобы каждая фраза пела". Ленин одобрил текст документа, подготовленного Семашко, но предложил дополнить его еще одним пунктом - "крымские курорты должны обслуживать и революционеров других стран, бойцов за социальную революцию, израненных или потерявших здоровье в борьбе с капитализмом". И в 1922-м году в Гурзуфе был открыт Дом отдыха ветеранов революционного движения, где бывали Анри Барбюс, Георгий Димитров, Эрнст Тельман, Клара Цеткин, другие известные зарубежные революционеры.

В наши дни достаточно распространено мнение, что колоссальная популярность Крыма в советский период связана с существованием железного занавеса и отсутствием у граждан СССР возможности отдыхать на зарубежных курортах. Невольно возникает ассоциация с днем сегодняшним, когда Крым находится под санкциями и пандемия коронавируса вносит свои коррективы в планы россиян на отдых.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Алексей Попов: Такая точка зрения очень упрощает реальность и не объясняет, например, большую востребованность крымских курортов у граждан других государств. Ведь в советское время Ялта, наряду с Москвой, Ленинградом, Киевом и Сочи, входила в пятерку самых популярных среди иностранцев туристских центров СССР. Ежегодное количество зарубежных гостей Крымской области, несмотря на негативное влияние холодной войны, возросло с 17 тысяч в 1959-м году до более 130 тысяч в 1988-м. Они представляли как социалистические, так и капиталистические страны.

Одновременно с рядовыми иностранными туристами весьма позитивные впечатления о своем пребывании в Крыму сохранили политики мировой величины, например, президент США Никсон, выдающиеся писатели (например, Джеймс Олдридж), известные деятели культуры (например, афроамериканский певец Поль Робсон). Чилийский поэт и политический деятель Пабло Неруда много путешествовал по миру, объездил, практически, весь Советский Союз. Но только после посещения Крыма родилась его ставшая знаменитой на весь мир фраза: "Крым - это орден на груди планеты Земля!"

Спустя 100 лет после принятия ленинского декрета "Об использовании Крыма для лечения трудящихся" о полуострове снова говорят как об одном из ключевых регионов, способных обеспечить реальное импортозамещение в туристско-рекреационной сфере. На Ваш взгляд историка, это возможно?

Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
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Алексей Попов: Впервые такие грандиозные задачи для крымских курортов были поставлены еще в дореволюционный период. Особенно после начала Первой мировой войны. Но до 1917 года отдых в Крыму все же носил элитарный характер и был доступен в основном для представителей привилегированных сословий. А за 70-летний советский период туризм и курортное дело Крыма стали массовыми: в период развитого социализма регион принимал примерно такое же количество туристов, как в наши дни - 6-8 миллионов человек ежегодно.

И полученный тогда опыт следует использовать, как используем мы до сих пор и богатое материальное наследие "Всесоюзной здравницы". Ведь именно в советский период в Крыму появились серпантины горных трасс и бетонные буны пляжей, крупнейшие объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, высотные здания санаториев и гостиниц, водолечебницы и летние концертные залы. И, что не менее важно, началось формирование стандартов подготовки многих специалистов - управленцев, медиков, архитекторов, экскурсоводов, поваров, работа которых связана с обслуживанием гостей полуострова.

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