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21.10.2020 20:07
Рубрика: Экономика

Хуснуллин: На улучшение снабжения Крыма водой потратят 48 млрд рублей

Текст: Марина Трубилина
План по улучшению водоснабжения Крыма будет реализовываться в течение 4 лет, но первоочередные мероприятия должны быть сделаны уже к концу первого квартала 2021 года. Об этом рассказал на телеканале "Россия 24" вице-премьер Марат Хуснуллин.
Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости
Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости

План, утвержденный на днях правительством, должен надежно обеспечить полуостров водой из собственных источников. Планируется потратить на это 48 млрд рублей. В основном финансирование будет проводиться из федерального бюджета, 1-2% возьмут из региональных бюджетов Крыма и Севастополя.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Сейчас уже выделено 5 млрд рублей на первоочередные меры, привлечены силы Минобороны для прокладки труб и строительства водозаборов, рассказал Хуснуллин. Часть средств выделено напрямую Симферополю и Севастополю для реализации противоаварийных мероприятий.

Один из самых затратных пунктов плана - устройство системы опреснения воды, которое оценивается в 8 млрд рублей. Но окончательно по ней будет принято решение после 1 февраля, когда завершится бурение скважин для подачи воды из подземных месторождений. И только если качество воды будет неприемлемым, в дальнейшем станут устраивать системы опреснения. Сейчас составляется технико-экономическое обоснование этой системы.

Также предусматривается устройство дополнительной очистки сточных вод, чтобы получать техническую воду, которую можно будет пустить на полив территорий, уборку города. "Очень современное оборудование заложено в очистку, этой водой можно совершенно спокойно проводить все технические работы", - подчеркнул Хуснуллин.

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