Хуснуллин: На улучшение снабжения Крыма водой потратят 48 млрд рублей

План, утвержденный на днях правительством, должен надежно обеспечить полуостров водой из собственных источников. Планируется потратить на это 48 млрд рублей. В основном финансирование будет проводиться из федерального бюджета, 1-2% возьмут из региональных бюджетов Крыма и Севастополя.

Сейчас уже выделено 5 млрд рублей на первоочередные меры, привлечены силы Минобороны для прокладки труб и строительства водозаборов, рассказал Хуснуллин. Часть средств выделено напрямую Симферополю и Севастополю для реализации противоаварийных мероприятий.

Один из самых затратных пунктов плана - устройство системы опреснения воды, которое оценивается в 8 млрд рублей. Но окончательно по ней будет принято решение после 1 февраля, когда завершится бурение скважин для подачи воды из подземных месторождений. И только если качество воды будет неприемлемым, в дальнейшем станут устраивать системы опреснения. Сейчас составляется технико-экономическое обоснование этой системы.

Также предусматривается устройство дополнительной очистки сточных вод, чтобы получать техническую воду, которую можно будет пустить на полив территорий, уборку города. "Очень современное оборудование заложено в очистку, этой водой можно совершенно спокойно проводить все технические работы", - подчеркнул Хуснуллин.