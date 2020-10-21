На Кубани нашли редкую рукопись писателя Даниила Андреева

В окрестностях Горячего Ключа нашлась закопанная редкая рукопись ХХ века известного писателя Даниила Андреева. Она датируется 1958 годом. Ее уже передали в Городской исторический музей. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского отделения Русского географического общества (РГО).

"Члены Горячеключевского местного отделения РГО и Городского исторического музея искали рукопись во время совместных экспедиций, - говорится в сообщении. - Во время экспедиции выяснилось, что место, описанное вдовой писателя, действительно неоднократно посещалось искателями рукописи. Об этом свидетельствуют многочисленные подкопы, сделанные в радиусе 20-30 метров от предполагаемого тайника".

Участники экспедиции опрашивали местных искателей, любителей литературы и краеведов. И вот на днях рукопись принес в музей местный житель, пожелавший остаться неизвестным.

"У нас спросили: "А рукопись нужна?" Мы до последнего не верили, что нам ее просто так отдадут", - рассказала директор Городского исторического музея Галина Войло.

Справка

Даниил Андреев - русский поэт, писатель, философ, автор многочисленных произведений, самым известным из которых является "Роза Мира". ЮНЕСКО включило писателя в список ста значительных людей ХХ века. В Горячем Ключе Андреев был осенью 1958 года. Здесь он проходил лечение вместе с супругой Аллой Александровной. Он тяжело заболел после пребывания в советских лагерях и тюрьмах. На курорте Даниил Андреев работал над завершением романа "Роза Мира". 12 октября 1958 года его труд был окончен, один из экземпляров рукописи Алла Андреева закопала на одной из горных вершин в окрестностях Горячего Ключа. Второй она смогла издать только в конце 1980-х.