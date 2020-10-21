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Рубрика: Общество

Помощь придет с неба

Краевые клиники передают свой опыт по освоению новых технологий коллегам в районах
Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Спецвыпуск № 237(8291)
Одним из главных ресурсов медиков в районах Краснодарского края в борьбе с коронавирусом нового типа являются даже не медикаменты или аппараты ИВЛ, а ежедневный обмен опытом и консультации коллег из краевых больниц. И тут им на помощь приходят современные цифровые технологии и санавиация.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости www.ria.ru Фото: Александр Кряжев / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости www.ria.ru

В специализированную клиническую инфекционную больницу каждый день привозят до десятка тяжелых пациентов с диагнозом COVID-19. На базе НИИ Краевой клинической больницы N1 создано отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи. Между собой врачи называют его "санавиацией". Оно включает в себя несколько реанимобилей класса "С", оснащенных самой современной техникой, и медицинский вертолет ЕС-135. Именно вертолетом и доставляют особо тяжелых пациентов из районных ЦРБ в краснодарскую инфекционную больницу.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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- На Кубани сейчас развернуто больше 40 ковидных госпиталей - не менее чем по одному в каждом районе, - рассказывает заместитель главного врача специализированной клинической инфекционной больницы Игорь Люлин. - И очень часто речь идет не столько о необходимости доставить того или иного пациента к нам, сколько о консультации коллег в районах. Поэтому каждый день в нашей клинике назначается дежурный врач по санитарной авиации, в обязанности которого входят в том числе консультации районных медиков по телефону, электронным мессенджерам, видеочатам. На практике это помогает контролировать состояние пациентов удаленно - на уровне краевых специалистов.

Развитие телемедицины в условиях пандемии помогает врачам бороться с инфекцией эффективнее, помогая решить проблему отсутствия самых опытных медиков в дальних уголках края.

- Вся помощь пациентам оказывается на основании клинических рекомендаций, разработанных Минздравом России, - продолжает Игорь Люлин. - Они включают в себя самые перспективные наработки в лечении COVID-19. После того как мир охватила эта пандемия, был проанализирован опыт других стран и международных организаций здравоохранения. Методы лечения пересматриваются чаще, чем раз в месяц, чтобы врачи самым оперативным образом могли противостоять вирусу. Сейчас у нас уже восьмая редакция клинических рекомендаций, подготовленных Минздравом России. И краевая клиника выступает площадкой, которая внедряет и разъясняет другим врачам действенные методы лечения коронавируса.

Удаленные консультации в формате телемедицины совместно с оперативной работой санавиации помогают спасать самых тяжелых пациентов

В инфекционной больнице края накопилось много примеров, когда удаленные консультации врачей в формате телемедицины совместно с оперативной работой санавиации помогают спасать самых тяжелых пациентов с диагнозом COVID-19.

Один из таких пациентов - 65-летний мужчина - поступил в ЦРБ города Усть-Лабинска с типичными симптомами коронавирусной инфекции - высокой температурой и кашлем. При обследовании у него обнаружили также двустороннюю пневмонию - осложнение при COVID-19. Вдобавок у мужчины были сопутствующие хронические заболевания - гипертония и проблемы с сердцем. Принадлежность к старшей возрастной группе тоже не добавляла оптимизма. Состояние пациента постоянно контролировалось через систему телемедицины врачами краевых клиник. Учитывая высокий риск и ухудшение состояния, пациента санавиацией доставили в клиническую инфекционную больницу. Через несколько дней медики решили, что для спасения жизни пациенту необходимо провести процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Аппарат для проведения этой сложной процедуры находился только в краевой клинической больнице N1. Вертолетом мужчину перевезли туда. После самоотверженных усилий врачей он поправился и был выписан домой, хотя первоначально была реальная угроза его жизни.

Каждый день дежурный врач, дает консультации районным медикам по телефону, электронным мессенджерам, видеочатам

Другую пациентку - 69-летнюю женщину - доставили в ковидный госпиталь Усть-Лабинской ЦРБ с температурой 39, кашлем и двусторонней пневмонией. Ее состояние также постоянно контролировалось врачами краевых клиник удаленно, что, по словам самих медиков, сыграло решающую роль. Доктора проводили консультации с коллегами не только краевых, но и федеральных клиник. Учитывая опасный "цитокиновый шторм", который начался у пациентки на фоне диагноза "коронавирус", женщину санавиацией также доставили в инфекционную больницу в Краснодаре. Врачи начали проводить ей противовоспалительную терапию с помощью новейших препаратов с моноклональными антителами. И спустя пару недель женщину выписали из больницы.

Еще один пациент - 53-летний мужчина, которого также считали безнадежным, - поступил в ЦРБ города Кореновска с высокой температурой, кашлем и двусторонней пневмонией, которая была выявлена при проведении КТ-диагностики. У мужчины было серьезное хроническое заболевание - рассеянный склероз, которое ухудшало прогноз. Причем болезнь быстро прогрессировала, и краевые врачи, наблюдавшие его дистанционно, применили уже отработанную методику. Пациента санавиацией перевезли в одну из краснодарских клиник, где ему также провели самое современное лечение с применением моноклональных антител. Мужчина поправился.

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К сожалению, далеко не всегда, несмотря на все усилия медиков, удается спасти пациентов с диагнозом "коронавирус". По данным администрации Краснодарского края, за все время пандемии в регионе от осложнений перенесенного опасного вируса скончались 297 человек. Однако более 10 тысяч были выписаны из клиник с выздоровлением после COVID-19. И по признанию самих врачей, важнейшую роль в этом сыграли созданные в регионе системы телемедицины и санавиация.

Дословно

Игорь Люлин, заместитель главного врача специализированной клинической инфекционной больницы:

- Осень всегда приносит увеличение числа респираторных вирусных инфекций. И не всегда на уровне приемного отделения больницы или участкового терапевта с ходу можно дифференцировать, что это - ОРЗ, грипп или другая инфекция. Эта задача непростая, но мы ее решаем.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

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