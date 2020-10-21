На жительницу Ялты завели дело за реабилитацию нацизма

Следственное управление СКР по Крыму и Севастополю возбудило в отношении жительницы Ялты уголовное дело по признакам реабилитации нацизма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи вместе со специалистами Центра по противодействию экстремизму МВД по Крыму выяснили, что крымчанка опубликовала в известной соцсети фальшивую информацию о деятельности Советского Союза во время Второй мировой войны и при этом положительно охарактеризовала идеологию фашизма. Таким образом, по версии следствия, она обнародовала сведения, которые отрицают факты, установленные приговором Международного военного трибунала.

Во время обыска в ее квартире оперативники изъяли, а затем направили на экспертизу религиозную литературу с признаками экстремизма. В рамках расследования назначено еще несколько экспертиз и проводятся неотложные следственные действия. Следствие готовится предъявить крымчанке обвинение.