Организатор теракта в Астраханской области получил 12 лет колонии

В Южном окружном военном суде вынесен приговор обвиняемому в организации теракта в Астраханской области Расулу Байсуеву. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый был сторонником запрещенной в России террористической организации и с помощью преступления планировал принудить органы власти отказаться от проведения спецопераций по уничтожению боевиков в Сирии.

С этой целью летом 2018 года на территории Чечни Байсуев уговаривал знакомого совершить теракт в Астраханской области, передав ему для этого оружие и инструкции, как организовать взрыв.

Жертвами преступников должны были стать военнослужащие. Но 15 октября того же года Байсуева задержали сотрудники силовых структур.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере десяти тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.