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21.10.2020 13:29
Рубрика: Власть

Песков заявил о планах обеспечить Крым водой без Украины

Текст: Кира Латухина

Россия решит проблему водоснабжения Крыма без привлечения Украины.

Фото: Юлия Крымова
Аксенов: Программа водоснабжения Крыма рассчитана до 2024 года

Сегодня президент Владимир Путин проведет совещание с вице-премьером Маратом Хуснуллиным по теме водоснабжения Крыма.

"Ситуация там достаточно критическая с водоснабжением, причины этого хорошо известны. Но меры принимаются", - заявил Песков. Соответствующее поручение давал президент, а правительство утвердило план.

На вопрос, исключает ли Кремль переговоры с Киевом по обеспечению полуострова водой из Днепра, Песков напомнил: "К нашему сожалению, это исключает Украина, ведь это она перекрыла кран".

"Россия - это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана", - объяснил Песков.

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